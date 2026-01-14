Reginaldo Sandoval: Sin los votos del Partido del Trabajo, no pasa Reforma Electoral

"En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", dijo Sandoval, quien coordina a los diputados del PT.

"Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética", agregó.

El Partido del Trabajo ha acompañado con votos a Morena desde que inició el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.