Congreso

Reginaldo Sandoval: Sin los votos del Partido del Trabajo, no pasa Reforma Electoral

El coordinador de los diputados del PT cuestionó que se ponga sobre la mesa una Reforma Electoral cuando el país enfrenta otro tipo de desafíos.
mié 14 enero 2026 06:40 PM
Sesión Ordinaria Diputados
Morenistas y petistas llevan siete años trabajando de cerca en las cámaras legislativas. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló hoy que sin el Partido del Trabajo (PT), Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe esta tarde a la Comisión Presidencial encargada de presentarle propuestas para la Reforma Electoral.

"En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", dijo Sandoval, quien coordina a los diputados del PT.

"Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética", agregó.

El Partido del Trabajo ha acompañado con votos a Morena desde que inició el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El legislador Sandoval incluso cuestionó que se ponga sobre la mesa una Reforma Electoral cuando el país enfrenta otro tipo de desafíos.

"Somos de a de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero México lo que requiere ahorita es unidad frente a los movimientos tectónicos y geopolíticos del mundo", dijo.

"¡Pues si nosotros estamos en el poder! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma?'', agregó.

''¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres Poderes", expuso.

