Congreso

''Reforma Electoral no debe salir del agandalle, ni basarse en austeridad'', dice Kenia López

Por ética y hasta para cuidar el T-MEC, México debe mostrar que avanza democráticamente, aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados.
jue 15 enero 2026 02:55 PM
Previo al arranque de la discusión sobre reforma electoral, se reunen consejera presidenta del INE y presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López (PAN).
Previo al arranque de la discusión sobre Reforma electoral, se reúnen consejera presidenta del INE y presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN). (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, planteó que en aras de la estabilidad política, la aprobación de la Reforma Electoral debe contar con la participación de todas las fuerzas políticas, sin rudeza ni “agandalle” y no tener como fundamento sólo la austeridad.

“Debe de haber prioridades y no podemos lastimar la democracia de México con un argumento de dinero, no. Me parece que esa es una salida muy peligrosa y lastimosa porque entonces, pues imagina tú quién va a pagar las campañas”, indicó.

Durante dos horas, la diputada de Acción Nacional (PAN) se reunió con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para dialogar sobre las propuestas que éste entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y que la Cámara de Diputados también recibió ayer.

En entrevista posterior, la legisladora recordó que ella presentó un decálogo el pasado lunes y hay coincidencias con la visión del INE, al que pidió defender.

Cuestionada respecto a la necesidad de recortar el gasto en los partidos y en el INE, como expresó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, López Rabadán pidió que no sea el criterio económico el que domine la discusión, pues al ahorrar se corre el riesgo de que entre dinero ilícito a la política.

“Yo prefiero que el dinero que se ejerza para tener un país democrático sea del erario y no sea de los delincuentes”, estableció.

Para ello se necesita “la certeza de que el crimen organizado no se meta a las elecciones, no defina candidatos, no apueste a campañas, no financie campañas, porque si no, después quien va a ser el jefe de esos políticos no va a ser el pueblo de México, va a ser quien les pagó las campañas o quien estuvo financiándoles sus posiciones y sus propuestas”, dijo.

En cuanto al presupuesto del INE “no podemos con un discurso decir que estamos a favor de la democracia y con otro discurso cercenar o tratar de cercenar de recortar a las personas que están absolutamente capacitadas en esta institución para que el voto de los mexicanos cuente”, explicó.

En la entrevista insistió en que el INE es bienvenido a la Cámara de Diputados cuando se formalice la iniciativa, lo que según ha expresado Morena, ocurrirá entre la primera y segunda semana de febrero.

Ahí debe darse amplia discusión con participación de todos, y tomar en cuenta no sólo a los aliados de Morena sino a todos, expuso.

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no eh el agandalle, sino el acuerdo. Ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, mencionó.

Por ética y hasta para cuidar el T-MEC, sostuvo la legisladora, México debe mostrar que avanza democráticamente.

“Tenemos que refrendar que somos un país democrático, que somos un país plural, y la muestra es que el 54% de los mexicanos votó por el gobierno y el 46% de los mexicanos votó por la oposición'', expresó.

“Somos en México un país plural y reitero, hay que cuidar el tratado comercial, necesitamos demostrarle a nuestros socios comerciales y al mundo que somos un país democrático, hacer una reforma que retroceda, hacer una reforma que limite los derechos electorales, hacer una reforma que con un discurso de austeridad o de ahorro lastime a la democracia, yo creo que sería muy lamentable para esta y para muchas generaciones”, finalizó.

