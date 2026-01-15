''Reforma Electoral no debe salir del agandalle, ni basarse en austeridad'', dice Kenia López

Para ello se necesita “la certeza de que el crimen organizado no se meta a las elecciones, no defina candidatos, no apueste a campañas, no financie campañas, porque si no, después quien va a ser el jefe de esos políticos no va a ser el pueblo de México, va a ser quien les pagó las campañas o quien estuvo financiándoles sus posiciones y sus propuestas”, dijo.

En cuanto al presupuesto del INE “no podemos con un discurso decir que estamos a favor de la democracia y con otro discurso cercenar o tratar de cercenar de recortar a las personas que están absolutamente capacitadas en esta institución para que el voto de los mexicanos cuente”, explicó.

En la entrevista insistió en que el INE es bienvenido a la Cámara de Diputados cuando se formalice la iniciativa, lo que según ha expresado Morena, ocurrirá entre la primera y segunda semana de febrero.

Ahí debe darse amplia discusión con participación de todos, y tomar en cuenta no sólo a los aliados de Morena sino a todos, expuso.

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no eh el agandalle, sino el acuerdo. Ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, mencionó.