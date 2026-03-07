Trabajar y maternar en México: una iniciativa busca proteger la lactancia y evitar despidos a madres

La propuesta , impulsada por organizaciones civiles y retomada por la diputada emecista Patricia Mercado, busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de protección laboral ligado a la lactancia y reforzar mecanismos contra despidos injustificados.

“Una de cada dos mujeres en México ha tenido que modificar su trayectoria laboral cuando se convierten en madres, y no es por una libre elección, sino por un sistema laboral que las orilla a renunciar o enfrentar despidos injustificados”, explica Fernanda Galicia, fundadora de la organización Mexiro y promotora de la reforma.

Fernanda Galicia, fundadora de la organización Mehiro, impulsa una iniciativa legislativa para reconocer la lactancia extendida y garantizar estabilidad laboral para madres trabajadoras en México. (Foto: Facebook/ Mexiro)

Un problema estructural en el mercado laboral

La propuesta legislativa tiene su origen en un caso que se convirtió en precedente jurídico en el país. Galicia trabajaba en el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando regresó de su licencia de maternidad. Ahí iniciaron los problemas.

“Cuando regresé de mi periodo de maternidad me pidieron la renuncia. Yo no cedí y tramité mi permiso de lactancia. Cuando terminó ese periodo, me desactivaron la credencial para que no pudiera entrar a mi centro de trabajo”, relató en entrevista.

Su caso derivó en un litigio que duró siete años y culminó con un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que reconoció la lactancia extendida y la tensión entre los derechos laborales y el derecho al cuidado.

A partir de ese precedente, organizaciones y legisladoras comenzaron a trabajar en una reforma para cerrar el vacío legal que permite que muchas mujeres sean despedidas cuando termina el periodo de lactancia establecido por ley.

“Este es un problema estructural. Los datos muestran que el embarazo y la lactancia siguen siendo una de las principales causas de discriminación laboral”, sostiene Galicia.

El problema no es menor, se refleja en las estadísticas de quejas por discriminación laboral. De acuerdo con organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el embarazo es uno de los principales motivos de denuncias por prácticas laborales discriminatorias.