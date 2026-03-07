Trabajar y maternar en México: una iniciativa busca proteger la lactancia y evitar despidos a madres

En México, convertirse en madre sigue implicando un riesgo laboral. Despidos después del embarazo, hostigamiento para renunciar o la imposibilidad de continuar la lactancia son parte de una problemática estructural que ahora busca atenderse desde el Congreso.
Una iniciativa para reconocer la lactancia extendida y garantizar estabilidad laboral a las madres vuelve a la agenda legislativa en medio de un debate más amplio: los pendientes para conciliar trabajo y cuidados.
La propuesta , impulsada por organizaciones civiles y retomada por la diputada emecista Patricia Mercado, busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de protección laboral ligado a la lactancia y reforzar mecanismos contra despidos injustificados.
“Una de cada dos mujeres en México ha tenido que modificar su trayectoria laboral cuando se convierten en madres, y no es por una libre elección, sino por un sistema laboral que las orilla a renunciar o enfrentar despidos injustificados”, explica Fernanda Galicia, fundadora de la organización Mexiro y promotora de la reforma.
Un problema estructural en el mercado laboral
La propuesta legislativa tiene su origen en un caso que se convirtió en precedente jurídico en el país. Galicia trabajaba en el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando regresó de su licencia de maternidad. Ahí iniciaron los problemas.
“Cuando regresé de mi periodo de maternidad me pidieron la renuncia. Yo no cedí y tramité mi permiso de lactancia. Cuando terminó ese periodo, me desactivaron la credencial para que no pudiera entrar a mi centro de trabajo”, relató en entrevista.
Su caso derivó en un litigio que duró siete años y culminó con un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que reconoció la lactancia extendida y la tensión entre los derechos laborales y el derecho al cuidado.
A partir de ese precedente, organizaciones y legisladoras comenzaron a trabajar en una reforma para cerrar el vacío legal que permite que muchas mujeres sean despedidas cuando termina el periodo de lactancia establecido por ley.
“Este es un problema estructural. Los datos muestran que el embarazo y la lactancia siguen siendo una de las principales causas de discriminación laboral”, sostiene Galicia.
El problema no es menor, se refleja en las estadísticas de quejas por discriminación laboral. De acuerdo con organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el embarazo es uno de los principales motivos de denuncias por prácticas laborales discriminatorias.
La diputada emecista Patricia Mercado explica en entrevista que el patrón es recurrente: las empresas evitan despedir durante el embarazo o el periodo legal de lactancia, pero lo hacen después. “No las despiden durante esos seis meses, pero sí cuando se cumplen. Simplemente dejan de permitirles entrar o empiezan a hostigarlas para que renuncien”, señala.
Actualmente la legislación reconoce un periodo de lactancia de seis meses con dos descansos diarios de media hora para amamantar o extraer leche. La propuesta busca ampliar la protección hasta los dos años del menor, en línea con recomendaciones internacionales.
“La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan lactancia hasta los dos años. Lo que buscamos es que el Estado garantice la protección de la lactancia extendida y que sea exigible legalmente”, explica Fernanda Galicia, fundadora de la organización Mexiro.
La iniciativa no plantea ampliar las horas de permiso durante todo ese periodo ni generar nuevos costos para las empresas, sino reforzar la estabilidad laboral.
En términos prácticos, la reforma significaría que una mujer no pueda ser despedida durante los dos años posteriores al nacimiento de su hijo, salvo que exista una causa justificada establecida en la ley.
De eso se trata: estabilidad laboral. No se puede despedir a una mujer durante dos años de nacida su criatura, salvo que haya una causa de rescisión de contrato y el empleador pueda demostrarla ante un juez".
Patricia Mercado.
Esta propuesta no parte desde cero. En 2023 fue presentada en el Senado y logró consenso entre distintos grupos parlamentarios.
El dictamen fue aprobado en comisiones y posteriormente avalado en el pleno con 80 votos a favor, cero en contra y una abstención, lo que reflejó un amplio respaldo político.
Sin embargo, el proceso legislativo se detuvo cuando llegó a la Cámara de Diputados en el último tramo del sexenio anterior, cuando se priorizaron iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.
Ahora legisladoras de distintos partidos buscan reactivar la propuesta o presentarla nuevamente.
“No la voy a presentar sola. Estamos hablando con legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios para que sea una iniciativa lo más plural posible”, señaló Patricia Mercado.
Historias que reflejan el problema
Las historias de mujeres afectadas por un despido al quedar embarazas reflejan la dimensión del problema. Tania López (@tanialopz) es madre autónoma de dos pequeños y profesional del área de marketing con más de una década de experiencia. Cuenta que su situación laboral se volvió inestable durante su embarazo.
“Para mí lo más grave es que el embarazo no se vea como parte de la vida, sino como un riesgo para la productividad”, dice.
Durante ese periodo de inestabilidad laboral, López dio a luz de manera prematura. “Mi bebé y yo estuvimos hospitalizados casi un mes sin seguridad económica ni de salud, porque en ese momento, no contábamos con seguridad social ni cobertura médica”, relata.
Además del impacto económico, considera que la falta de políticas laborales adecuadas ha obligado a muchas mujeres a modificar o abandonar la lactancia.
“El tiempo corto de permisos hace que muchas tengamos que pasar a lactancia mixta o fórmula. Y aunque existan lactarios, muchas veces no están bien vistos o no se usan realmente”, señala.
Su experiencia no es aislada, pues asegura que muchas otras mujeres comparten historias similares.
“Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no era un caso aislado. Muchas mujeres me decían: a mí también me pasó, a mi hermana le pasó, a mi prima le pasó”, señala.
El estigma de la maternidad en el trabajo
Más allá de la legislación, las mujeres también enfrentan estigmas culturales dentro del mercado laboral. Tania López considera que uno de los principales prejuicios es la idea de que una madre será menos productiva.
“Si yo pudiera, solo contrataría madres. El nivel de productividad de una mujer cuando es madre es impresionante, porque aprende a optimizar el tiempo al máximo”, afirma. Para ella, el problema radica en que muchas empresas consideran la maternidad como una desventaja laboral.
El estigma es pensar que una madre va a dedicar menos tiempo al trabajo, cuando en realidad muchas veces sucede lo contrario".
Tania López, madre autónoma.
Más allá de la maternidad: el debate sobre cuidados
Más allá del tema de lactancia extendida, la iniciativa de reforma impulsada abre también una discusión más amplia: la organización social de los cuidados.
La Organización Internacional del Trabajo ha propuesto abordar este desafío a través de un modelo conocido como las “5R del cuidado”: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, remunerarlo adecuadamente y garantizar representación para quienes lo realizan.
Para Fernanda Galicia, avanzar en esta reforma significa empezar a cambiar la lógica con la que se organiza el trabajo. “Esta iniciativa confronta una visión mercantilista del trabajo con un nuevo paradigma centrado en la sostenibilidad de la vida”, afirma.
En tanto que la diputada Mercado coincide en que la discusión no puede limitarse al ámbito laboral. “Mientras los cuidados sigan recayendo principalmente en las mujeres, su acceso a mejores puestos de trabajo y mejores salarios seguirá siendo limitado”, dice.
Otros pendientes legislativos para las mujeres
La agenda legislativa en materia laboral para las mujeres para este segundo periodo de sesiones incluye otros temas en discusión, entre ellos la transparencia salarial para cerrar la brecha de ingresos, reformas para reconocer el trabajo de enfermería y cambios en la legislación de deportistas profesionales para garantizar igualdad salarial, temas que también buscan reducir brechas estructurales.
Sin embargo, el debate sobre maternidad y trabajo sigue siendo uno de los más urgentes. Para Tania López, el debate debe entenderse como un asunto que impacta a toda la sociedad.
“Esta reforma no es solo para las mujeres que son madres. Es una iniciativa que tiene que ver con el cimiento de la sociedad: con la vida misma”, afirma.
Mientras se decide si en el Congreso se retoma la iniciativa, el dilema de millones de mujeres sigue vigente: sostener una carrera profesional o asumir los costos laborales de maternar en un sistema que todavía no está diseñado para ambas cosas.