Morena va por reglas para 2027, en medio de pugnas internas y la ausencia de AMLO
El partido celebra este 7 de marzo su Consejo Nacional, en el que fijará los criterios para definir las coordinaciones territoriales en 17 estados y 300 distritos electorales rumbo a las elecciones intermedias.
Pugnas internas en los estados, indisciplinas, tensiones con sus aliados y la ausencia de la figura Andrés Manuel López Obrador, delinean un escenario complejo para Morena rumbo a las elecciones del 2027.
Este 7 de marzo, el partido realizará su Consejo Nacional en el que aprobarán las reglas del proceso interno para la definición de sus coordinadores y coordinadoras en 17 estados, 300 distritos electorales y los municipios que estarán en juego en la elección intermedia del próximo año.
Desde 2024, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y el retiro de López Obrador de la escena pública, el partido enfrenta una dinámica distinta: durante años era él quien resolvía prácticamente cualquier conflicto.
De acuerdo con analistas consultados por Expansión, ese vacío ha acentuado las divisiones por el poder y en el contexto que hay actualmente, se abre la puerta a una fragmentación mayor.
“Veo a un partido en el poder muy dividido, acomodándose a la nueva realidad de este sexenio en el que ya no tienen al gran jefe del partido, aquel que resolvía las confrontaciones internas, los conflictos ya sea por las candidaturas, por los puestos y los presupuestos de manera unilateral y vertical que era López Obrador”, explica Jacques Coste, historiador y analista político.
Vemos distancia entre Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán. Ya no está López Obrador para resolver las pugnas internas, como ocurrió en las elecciones intermedias del sexenio pasado”.
Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, explica que a la presidenta Sheinbaum le cuesta aglutinar a los morenistas a nivel local.
"Aunque la presidenta pudiera aglomerarlos en lo nacional, le está costando mucho aglomerarlos en lo subnacional, es decir, a nivel estatal veo peleas muy duras, en donde se están peleando por las candidaturas”, dice.
Morenistas en el ring
“No caigamos tampoco en el sectarismo”, pidió la presidenta Claudia Sheinbaum a través de una carta a los morenistas en mayo de 2025 , e incluso les citó un fragmento del fundador del partido: “ahora que existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de las fuerzas progresistas”.
Sin embargo, ese llamado no ha tenido eco entre los morenistas, sobre todo a nivel local. En Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua y Tabasco, el partido ha enfrentado divisiones internas.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en Campeche con la ruptura entre la gobernadora Layda Sansores y 11 de los diputados locales, quienes acusaron a la mandataria de persecución política.
Una de las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo se dio porque los diputados se opusieron a aprobar deuda por 1,000 millones de pesos. La presidenta de México intervino y les pidió “serenidad y paciencia, paz y amor”.
En Chihuahua, la carrera por la candidatura para gobernar el estado más grande del país en cuanto a territorio y que nunca ha estado bajo la bandera guinda, ya provocó desencuentros.
Mientras el senador Adán Augusto López aseguró que no tenía duda que la próxima gobernadora será Andrea Chávez, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que un senador no decidirá quién será el próximo titular del Ejecutivo.
“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni si quiera vota en Chihuahua”, dijo el alcalde a principios de febrero.
En esta entidad Morena ha ganado presencia a nivel municipal. En las elecciones de 2024 logró abrirse paso en un escenario dominado por el PRI y el PAN. En junio del año pasado, la presidenta nacional de Morena puso a esta entidad entre sus objetivos, junto con Nuevo León.
Otro de los conflictos entre morenistas que lleva meses es en la tierra de quien es su fundador: Tabasco.
El grupo del gobernador Javier May tiene una evidente división con el exgobernador Adán Augusto López, quien cargó con una fuerte polémica por haber tenido en su administración a Hernán Bermúdez, quien fue detenido en septiembre del año pasado acusado de pertenecer al grupo criminal “La Barredora”.
Ese señalamiento y otros relacionados con sus ingresos causaron criticas al senador, quien previo al arranque del periodo ordinario de sesiones, dejó el cargo como coordinador.
En Oaxaca las diferencias se dieron entre Morena y uno de sus partidos aliados, el PT. En el proceso de revocación de mandato al que se sometió Salomón Jara, se señaló que el Partido del Trabajo actuó como partido opositor y promovió que el mandatario local fuera removido del cargo.
La dirigencia estatal del PT acusó que se cometió fraude y acusó que Salomón Jara es un político corrupto.
En San Luis Potosí, también existe riesgo de que la alianza se fracture. Desde el Partido Verde se ha planteado la posibilidad de contender solo, ante la prohibición de Morena para postular a familiares, lo que cerraría el camino para que Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, sea candidata.
También en Zacatecas, la definición de la candidatura ha tensado la relación entre el gobernador del estado, David Monreal, y su hermano, el senador Saúl Monreal.
El legislador ha acusado que hay actitudes sectarias dentro del partido en la entidad, lo que podría poner al partido en riesgo de perder la elección.
Aunque mantiene su aspiración para ir por la gubernatura, el exalcalde de Fresnillo se enfrenta a las reglas internas que prohíben el nepotismo en las candidaturas. Recientemente en una entrevista para Expansión Política defendió la legitimidad de su aspiración.
Sin embargo desde la dirigencia nacional del partido, Luisa María Alcalde ya descartó que su nombre aparezca en las encuestas para definir la candidatura.
Ante los constantes de desencuentros, la presidenta del partido pidió a los morenistas no dividirse, para no defraudar a la ciudadanía y a los 12 millones de militantes con que hoy cuentan.
“Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo, ¿en manos de quién le dejamos este país?, si nos descuidamos, (en manos) del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano”, dijo durante la reunión plenaria de Morena.
Oportunidad interna y desafíos al exterior
El Consejo Nacional de este sábado además de definir la organización territorial del partido rumbo al proceso electoral intermedio, es también una oportunidad para definir reglas claras que frenen la división que ya enfrentan, considera el politólogo, Jacques Coste.
“Si Morena no logra definir mecanismos claros para seleccionar a los candidatos municipales y estatales y del Congreso del próximo año, estos conflictos se volverán aún más fuertes porque ni siquiera el mando dentro del partido está unificado", señala.
Además de las fracturas internas, Morena enfrenta una más al exterior que impacte en el futuro de su alianza electoral con PT y PVEM.
Los aliados de Morena no apoyan el contenido de la iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum, lo que puede poner en riesgo la continuidad de ir o no en alianza.
La propia Alcalde aseguró que para determinar si mantienen o no su alianza, esperarán a saber si sus aliados acompañan o no la iniciativa presidencial.
“Nosotros esperamos que acompañe la reforma de la presidenta pero vamos a esperar hasta que lleguen esos tiempos y ya luego definiremos”, afirmó el 26 de febrero.
Javier Rosiles explica que por su contenido, es difícil que los aliados apoyen la iniciativa, lo que puede poner en riesgo la continuidad de la alianza.
“La reforma ciertamente tiene elementos que no abonan a la unidad, pero también hay que decirlo muy claro, con reforma sin reforma, la verdad es que la fragmentación de Morena está y dependerá de cómo lo resuelvan entidad por entidad, territorio por territorio para ver si Morena se mantiene como el partido predominante o empieza a mostrar fisuras en varias entidades y con sus aliados”, asegura.