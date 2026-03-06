Otro de los conflictos entre morenistas que lleva meses es en la tierra de quien es su fundador: Tabasco.

El grupo del gobernador Javier May tiene una evidente división con el exgobernador Adán Augusto López, quien cargó con una fuerte polémica por haber tenido en su administración a Hernán Bermúdez, quien fue detenido en septiembre del año pasado acusado de pertenecer al grupo criminal “La Barredora”.

Ese señalamiento y otros relacionados con sus ingresos causaron criticas al senador, quien previo al arranque del periodo ordinario de sesiones, dejó el cargo como coordinador.

Javier May y Adán Augusto coincidieron en el gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora mantienen diferencias. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

En Oaxaca las diferencias se dieron entre Morena y uno de sus partidos aliados, el PT. En el proceso de revocación de mandato al que se sometió Salomón Jara, se señaló que el Partido del Trabajo actuó como partido opositor y promovió que el mandatario local fuera removido del cargo.

La dirigencia estatal del PT acusó que se cometió fraude y acusó que Salomón Jara es un político corrupto.

En San Luis Potosí, también existe riesgo de que la alianza se fracture. Desde el Partido Verde se ha planteado la posibilidad de contender solo, ante la prohibición de Morena para postular a familiares, lo que cerraría el camino para que Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, sea candidata.

También en Zacatecas, la definición de la candidatura ha tensado la relación entre el gobernador del estado, David Monreal, y su hermano, el senador Saúl Monreal.

El legislador ha acusado que hay actitudes sectarias dentro del partido en la entidad, lo que podría poner al partido en riesgo de perder la elección.

Aunque mantiene su aspiración para ir por la gubernatura, el exalcalde de Fresnillo se enfrenta a las reglas internas que prohíben el nepotismo en las candidaturas. Recientemente en una entrevista para Expansión Política defendió la legitimidad de su aspiración.

Sin embargo desde la dirigencia nacional del partido, Luisa María Alcalde ya descartó que su nombre aparezca en las encuestas para definir la candidatura.

Ante los constantes de desencuentros, la presidenta del partido pidió a los morenistas no dividirse, para no defraudar a la ciudadanía y a los 12 millones de militantes con que hoy cuentan.

“Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo, ¿en manos de quién le dejamos este país?, si nos descuidamos, (en manos) del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano”, dijo durante la reunión plenaria de Morena.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha llamado a la unidad en el partido. (Foto: Cuartoscuro.)

Oportunidad interna y desafíos al exterior

El Consejo Nacional de este sábado además de definir la organización territorial del partido rumbo al proceso electoral intermedio, es también una oportunidad para definir reglas claras que frenen la división que ya enfrentan, considera el politólogo, Jacques Coste.

“Si Morena no logra definir mecanismos claros para seleccionar a los candidatos municipales y estatales y del Congreso del próximo año, estos conflictos se volverán aún más fuertes porque ni siquiera el mando dentro del partido está unificado", señala.