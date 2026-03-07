Trump señala a México como epicentro de los cárteles y califica a Sheinbaum como “muy buena persona”

Elogia a Sheinbaum, pero insiste en poder de los cárteles mexicanos

Trump calificó a los cárteles como “un cáncer” que amenaza la seguridad nacional, e incluso aseguró que “en algunos casos dicen que son más poderosos que el ejército del país”. Según su visión, estas organizaciones han tomado control de gran parte del territorio mexicano, por lo que insistió en que “no podemos permitir eso”.

En relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Trump la describió como “una persona muy buena, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”, aunque recordó que en un diálogo previo la mandataria se opuso a una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Le dije: 'Déjeme erradicarlos (a los cárteles)'", contó Trump y agregó que la respuesta de Sheinbaum fue: "No, no, por favor, presidente".

Según la versión del magnate, él le replicó: "Tenemos que erradicarlos, tenemos que darles con todo porque se están poniendo peor".

En varias ocasiones, la presidenta ha confirmado que Trump le ha ofrecido ayuda de Estados Unidos para enfrentar el problema de los cárteles, pero ella ha declinado la intervención directa.

Sheinbaum ha insistido en que México tiene la capacidad para hacer frente a esta situación y ha negado que los cárteles “gobiernen México” o que las organizaciones criminales tengan más poder que el Estado mexicano, afirmaciones que considera falsas.