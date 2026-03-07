Trump señala a México como epicentro de los cárteles y califica a Sheinbaum como “muy buena persona”

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.
Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”.
Para el mandatario estadounidense, las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región, por lo que considera que se debe usar toda la fuerza en contra de ellos.