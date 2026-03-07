Publicidad

México

Trump señala a México como epicentro de los cárteles y califica a Sheinbaum como “muy buena persona”

El presidente estadounidense advirtió que los cárteles representan un “cáncer” para la región y propuso usar fuerza letal contra redes criminales.
sáb 07 marzo 2026 11:34 AM
Trump cárteles México
Trump ubicó a México como el foco principal de actividad de los cárteles durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida. (SAUL LOEB/AFP)

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”.

Para el mandatario estadounidense, las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región, por lo que considera que se debe usar toda la fuerza en contra de ellos.

Elogia a Sheinbaum, pero insiste en poder de los cárteles mexicanos

Trump calificó a los cárteles como “un cáncer” que amenaza la seguridad nacional, e incluso aseguró que “en algunos casos dicen que son más poderosos que el ejército del país”. Según su visión, estas organizaciones han tomado control de gran parte del territorio mexicano, por lo que insistió en que “no podemos permitir eso”.

En relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Trump la describió como “una persona muy buena, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”, aunque recordó que en un diálogo previo la mandataria se opuso a una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Le dije: 'Déjeme erradicarlos (a los cárteles)'", contó Trump y agregó que la respuesta de Sheinbaum fue: "No, no, por favor, presidente".

Según la versión del magnate, él le replicó: "Tenemos que erradicarlos, tenemos que darles con todo porque se están poniendo peor".

En varias ocasiones, la presidenta ha confirmado que Trump le ha ofrecido ayuda de Estados Unidos para enfrentar el problema de los cárteles, pero ella ha declinado la intervención directa.

Sheinbaum ha insistido en que México tiene la capacidad para hacer frente a esta situación y ha negado que los cárteles “gobiernen México” o que las organizaciones criminales tengan más poder que el Estado mexicano, afirmaciones que considera falsas.

Nueva coalición y uso de fuerza letal

En la cumbre, Trump anunció la creación de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una alianza militar centrada en el uso de fuerza letal para desmantelar redes criminales en la región. Incluso ofreció la posibilidad de emplear misiles “extremadamente precisos, directo a la sala de estar” de miembros de los cárteles, si los líderes regionales lo solicitan.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Ustedes tienen que usar su ejército”, enfatizó el mandatario, marcando su postura de “paz a través de la fuerza” como eje de su política hemisférica.

Trump cárteles
La Casa Blanca llamó a la cumbre “coalición histórica” contra cárteles y crimen. (SAUL LOEB/AFP)

Participantes de la cumbre

La reunión contó con presidentes y líderes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Todos ellos comparten una orientación política de derecha o centro derecha.

En la primera invitación a esta reunión, Estados Unidos excluyó a México, Brasil y Colombia, países que, pese a ser socios estratégicos en otros rubros, no considera aliados en esa visión política.

La Casa Blanca calificó la cumbre como “una coalición histórica” para promover “libertad, seguridad y prosperidad” en el hemisferio. La secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que el objetivo principal es “abordar las bandas y cárteles narcoterroristas criminales y contrarrestar la migración ilegal y masiva, no solo a Estados Unidos sino al hemisferio occidental”.

Morena respalda a Sheinbaum frente a críticas de Trump

El Consejo Nacional de Morena respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la nueva advertencia del presidente estadunidense Donald Trump de que México es epicentro de la violencia y que él intervendría si esto afectara su seguridad nacional.

A petición del vocero de la bancada de Diputados de Morena, Arturo Ávila, se acordó respaldar a la mandataria con un pronunciamiento del Consejo, el máximo órgano de dirección ordinaria morenista, en rechazo a las declaraciones del mandatario extranjero, porque “no se apegan a la realidad”.

“Si hay un gobierno que ha luchado de forma directa, de forma contundente, contra el crimen organizado es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por supuesto, los resultados refutan cualquier narrativa que se pueda construir”, expuso en el arranque de los trabajos del cónclave morenista.

Donald Trump Claudia Sheinbaum

