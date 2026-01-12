Publicidad

México

Comisión Presidencial rechaza esquema de INE para su presupuesto

El presidente de la Comisión, Pablo Gómez, expuso sus dudas sobre indexar el presupuesto del INE al PIB, garantizar autonomía y otras propuestas.
lun 12 enero 2026 03:58 PM
El presidente de la Comisión Presidencial para la reforma electoral recibe de la presidenta del INE Guadalupe Taddei propuestas de cambios.
El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, recibe de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, propuestas de cambios al sistema electoral. (Foto: Carina García)

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó 241 propuestas de consenso para garantizar que la Reforma Electoral ''no sea un retroceso'', entre ellas cesar los recortes a su presupuesto, mantener el sistema de representación proporcional y no realizar en la misma jornada elecciones judiciales y de cargos políticos.

Entre las propuestas se incluyó la necesidad de garantizar la representación pura, lo que conllevaría a reducir o eliminar el 8% de sobrerrepresentación de los partidos en las cámaras del Congreso.

En cuanto a la operatividad del INE, se solicitó que la propuesta incluya el regreso a la colegialidad interna, un Servicio Nacional Electoral Profesional (SPEN) estable y una integración autónoma de la Lista Nominal Electoral (LNE), como garantía de certeza en las elecciones.

De entrada, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, expresó sus dudas sobre las propuestas recibidas.

Recordó que ninguna reforma electoral se ha aprobado con el consenso, y explicó que a su juicio no se puede hablar de que un órgano administrativo como el INE, sea autónomo, pues eso implicaría que tenga su propia ley; lo que sí debería garantizársele es que sea independiente del gobierno y los partidos.

En cuanto a la necesidad de un presupuesto mínimo, indexado al Producto Interno Bruto, (PIB) expuso que en un país con tantas necesidades como éste, no es adecuado relacionar necesidades (de gasto) y crecimiento, dijo Gómez.

“Esto de la administración de recursos a los órganos electorales de acuerdo con PIB, bueno, va a ser un problema muy serio. Saben cómo se calcula el PIB, saben muy bien que la relación que hay entre necesidades electorales y crecimiento o decrecimiento del producto. No tiene nada que ver. ¿Y si decrece el PIB? ¿Qué hacemos? Le quitamos dinero al instituto a los órganos de la Judicatura? ¿O qué? No podemos indexar de esa manera”, descartó.

Luego en entrevista, el funcionario dijo que sí está en la mesa que se realicen elecciones judiciales y políticas el mismo día, aunque el INE propone mantenerlas diferidas, pero eso no se ha decidido todavía.

Roces entre consejeros

La propuesta del INE se entregó en la recta final de los trabajos de recepción de propuestas que inició la Comisión el año pasado, y generó fricciones internas, pues desde septiembre se solicitó acelerar trabajos y eso apenas ocurrió este fin de semana, cuatro meses después.

Acudieron a la entrega los consejeros Guadalupe Taddei, consejera presidenta; Carla Humphrey, Rita Bell, Norma de la Cruz, y los consejeros José Martín Faz, Arturo Castillo, Ucc Kib Espadas, Jaime Rivera, Arturo Montaño. En cambio, no acudieron las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel.

El documento dejó fuera más medio centenar de propuestas realizadas por el INE y sus consejeros, pues no hubo consenso interno.

Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de transitar al voto electrónico y ampliar el uso de tecnologías a diversos procesos electorales, mecanismos que una parte de los consejeros no aceptaron por los eventuales riesgos en la certeza en la emisión y conteo del voto.

Ante Pablo Gómez, Taddei recordó que la aplicación de la reforma de 2014 fue “terrorífica” y de inicio indicó que lo que el Congreso decida, el INE sabrá llevarlo a la práctica.

“Vamos a estar como en la reforma, no se todo lo que vamos a pedir, pero vamos a pedir, y entre lo que se pide es el respeto que se merece en el aspecto presupuestal'', dijo, aunque reconoció que el gasto es revisable en unos rubros y en otros debería crecer, como en fiscalización.

Los consejeros Faz y Castillo explicaron la propuesta de un presupuesto mínimo vital para el INE.

“Estamos sugiriendo que el presupuesto sea de carácter dinámico vinculado al PIB de tal manera que eso impida que pues haya variaciones presupuestales, digamos por criterios que no son criterios técnicos, que no son criterios operativos. Es relativamente fácil establecer una fórmula con los históricos presupuestales que se han tenido que refleje en un momento dado en una partida proporción del gasto público que pueda designarse y creo que eso sería también es fundamental para preservar la autonomía del INE”, expuso Faz.

En la mesa, el consejero Jaime Rivera expuso cuatro de sus planteamientos base, uno de ellos la necesidad de regresar a la colegialidad del Consejo General del INE, esto ante un escenario en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizaron a la presidencia del organismo a decidir a sus mandos superiores, antes designados por mayoría calificada de consejeros.

Regresar a ese esquema da equilibrio y autonomía, expuso Rivera. Se trata de “fortalecer y proteger la función de liderazgo de la presidencia del INE en la medida en que una serie de decisiones importantes como son los nombramientos de cargos directivos, sea una responsabilidad compartida y que no se convierta única. algo que parece cómodo, pero que se puede convertir en una carga excesiva para la presidencia”.

“Los nombramientos de los responsables de la dirección del INE deben responder al consenso político más amplio posible. Nunca a una sola fuerza política porque si fuese así, la autonomía del INE sería más una ficción que una realidad.

“La única manera de garantizar la autonomía y la independencia de las decisiones es que la pluralidad política existente en la sociedad mexicana, en la esfera política, pueda también reflejarse en un en órgano de dirección, un organismo profesional, autónomo en su vida interna e independiente en sus decisiones y para ello, esas reglas del juego deben responder a la pluralidad política y a las posibilidades de competencia equitativa entre las fuerzas políticas”, dijo.

Esto sin embargo generó la respuesta de Taddei, quien ya en el pasado ha cuestionado la conformación de bloques de consejeros que a su juicio impiden la operación del INE, razón por la que ha impuesto nombramientos.

Deben revisarse “las colegialidades al interior del instituto, que es el símil que sucede en la propia en el propio poder legislativo. Esta vida tan activa que tiene esta circunstancia sin que jamás nunca nada quede capturado o secuestrado por voluntades ajenas a lo que tenemos que estar decidiendo en el instituto, es decir, la colegialidad debe garantizar la funcionalidad del instituto y no inhibirla y no secuestrarla en la operatividad del instituto”, deslizó.

Sobre la representación proporcional, Castillo, Rivera y Ucc Kib plantearon que la reforma debe garantizar que la pluralidad de la sociedad tenga representación.

El primero consideró que debe transitarse a “la más estricta proporcionalidad en la elección de las cámaras, sean las cámaras locales, sea la Cámara de Diputados, sea el Senado de la República”.

Hay que ir a la “proporcionalidad más completa o incluso pura en algunos países se considera necesaria, pero por lo que refleje de una manera equitativa la diversidad política”, dijo Rivera.

Faz incluso planteó la conveniencia de reducir o eliminar el “famoso 8%” de sobrerrepresentación.

Además el consejero Castillo puso énfasis en la necesidad de que haya autonomía en el manejo de la Lista Nominal de Electores (LNE) para que sea confiable.

“Es decir, un registro de quién puede votar, cuándo y por quién es también otro elemento fundamental y para que esto siga existiendo desde la perspectiva de las propuestas que están aquí puestas, es necesario tener una lista nominal igualmente autónoma, independiente e íntegra”.

También indicó que será indispensable que los ciudadanos sigan a cargo del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas; ''es fundamental para seguir garantizando legitimidad electoral y naturalmente la presencia de partidos políticos”.

