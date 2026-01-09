Ante amenaza de Trump, Kenia López pide que Reforma Electoral muestre un ''México democrático''

En entrevista en la Cámara de Diputados y cuestionada sobre las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre realizar operaciones contra cárteles en tierra, la legisladora de Acción Nacional (PAN) expuso que si bien México y su Congreso toman sus propias decisiones, esa reforma puede dar un mensaje a otras naciones.

“Es la Reforma Electoral una gran oportunidad para decirle a Estados Unidos y al mundo completo que somos un país democrático, que somos un país de instituciones, es una gran oportunidad para demostrar que hay pluralidad en este país” dijo.

También podrían introducirse medidas para combatir la infiltraciones de delincuentes en distintos gobiernos, dijo. La Reforma Electoral “es un punto de quiebre, un punto muy importante que va a demostrar si queremos democracia o si no la queremos”, agregó.

El cambio al sistema electoral será el tema que concentre la atención del Congreso en el periodo ordinario de federo y se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe a alguna de las cámaras su iniciativa con propuestas de cambios.

Por ello, López Rabadán dijo que será ocasión para demostrar que hay pluralidad en el país y por el bien de la economía mexicana y de millones de connacionales en territorio estadounidense, se debe cuidar la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Por tanto también se requiere “dar un mensaje claro: hay que cuidar el TLCAN, hay que cuidar el Tratado de Libre Comercio y hay que hacerles saber a nuestros socios comerciales que la delincuencia se va a detener en este país”, indicó.

“La soberanía de nuestro país se tiene que priorizar, pero también debemos cuidar, debemos proteger este Tratado, y una de las formas es mostrar que en México hay instituciones sólidas y respeto a la legalidad'', dijo.

“Para eso tenemos que demostrarles que sí se va a combatir a los criminales, que sí se va a combatir a la delincuencia, que no van a continuar siendo dueños de territorios los cárteles”, expuso la panista.

La inseguridad se ha exacerbado por lo que eso se tiene que detener “y tenemos que demostrarle a Estados Unidos y al mundo que nosotros en México sabemos hacer lo que nos corresponde como mexicanos, y claro que sí, se tiene que combatir al crimen, pero lo tenemos que combatir nosotros en nuestro país”, indicó.

Según ella, parte de la Reforma Electoral debe incluir combate al dinero ilegal en la política y “les toca a los legisladores hacer las leyes suficientes para que el crimen organizado sea sancionado”.