México

INE pierde años de experiencia acumulada por retiros anticipados ante reforma electoral

Rumbo a la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el INE registró en diciembre un aumento récord en los retiros voluntarios, una tendencia que tomó fuerza este 2025.
vie 26 diciembre 2025 09:13 AM
Todavía no se aprueba y la reforma electoral ya sacude al INE: trabajadores se retiran anticipadamente
Imagen ilustrativa. El INE anticipó un techo financiero de 100 millones de pesos para el pago de la Compensación por Término de la Relación Laboral. Sin embargo, la demanda de trabajadores que decidieron irse rebasó esas expectativas, lo que llevó a que la bolsa se incrementara a 350 millones de pesos. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) experimentó en diciembre una significativa pérdida de miles de años de experiencia acumulada, debido a la salida anticipada y voluntaria de 460 trabajadores, quienes decidieron retirarse ante la reforma electoral que se avecina.

La posible centralización de las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en el INE –una propuesta impulsada por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum– junto con la expectativa de una sobrecarga laboral adicional fueron factores clave en la decisión de algunos empleados para solicitar su retiro.

A esto se sumaron los recortes presupuestales y el riesgo de un deterioro de las condiciones laborales, mismos que aumentaron la incertidumbre sobre el futuro del INE y provocaron que se elevara la cantidad de solicitudes de retiro voluntario.

El instituto anticipó un techo financiero de 100 millones de pesos para el pago de la Compensación por Término de la Relación Laboral. Sin embargo, la demanda de trabajadores que decidieron irse rebasó esas expectativas, lo que llevó a que la bolsa se incrementara a 350 millones de pesos.

A pesar de este aumento en los recursos disponibles, el organismo electoral no tuvo suficientes fondos para cubrir las liquidaciones de todos los trabajadores que solicitaron su salida. Como consecuencia, más de 500 empleados que lo solicitaron no pudieron retirarse.

Entre los que decidieron dejar el INE a finales de este año destacan funcionarios de mandos altos, responsables de áreas clave como prerrogativas y partidos, capacitación electoral y la unidad de lo contencioso electoral.

Es el caso de Claudia Urbina, directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, María Elena Cornejo, directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Óscar Vela, subdirector del Procedimiento Ordinario Sancionador, quienes eran piezas clave dentro del INE.

El consejero Uuc-kib Espadas comentó sobre la magnitud de la pérdida: “Estamos hablando de miles de años-persona de experiencia que dejamos de tener. Eso no es sencillo para ninguna institución pública o privada. Vamos a extrañar mucha de esa experiencia acumulada.”

El consejero Jaime Rivera destacó que aquellos que dejaron el Instituto contaban con al menos una década de experiencia en el ámbito electoral.

"Su especialización en la materia y la vasta experiencia acumulada a lo largo de los años fueron fundamentales para enfrentar los retos, obstáculos y dificultades que ha atravesado la función electoral, tanto en la historia del Instituto Federal Electoral (IFE) como del INE, desde su creación como autoridad electoral", señaló.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala recordó que el personal que dejó el INE no solo estaba asignado a las oficinas centrales en la Ciudad de México, sino que también incluyó a expertos de los órganos desconcentrados, como las juntas locales y distritales.

Estos servidores públicos brindaron su esfuerzo a la institución durante largas y arduas jornadas de trabajo. Sin embargo, creo que deben irse con la satisfacción del deber cumplido, pues el INE siempre ha dado resultados y ha superado grandes retos"
Consejera Claudia Zavala

Según la consejera Dania Ravel, los trabajadores que dejaron el INE son "parte fundamental de la historia de la construcción democrática" de México, ya que su labor fue crucial en el proceso de consolidación de las instituciones, la profesionalización del Servicio Electoral y la garantía del derecho al voto libre para millones de ciudadanos.

"Han sido testigos y protagonistas de transformaciones clave en la vida electoral del país, desde la autonomía del IFE hasta la consolidación del INE", agregó Ravel.

Historial de renuncias

No es la primera vez que el INE enfrenta una salida masiva de personal experto en los diversos aspectos de las elecciones. En los programas de retiro de los años 2010, 2012, 2015 y 2016, en promedio, se inscribían alrededor de 60 empleados que decidían dejar el Instituto.

Sin embargo, tras el triunfo de Morena en 2018 y con la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la promulgación de la Ley de Austeridad, se eliminaron para los funcionarios públicos algunas prestaciones, como el seguro de gastos médicos mayores y los fondos de ahorro.

Aunque estas medidas no afectaron directamente al INE debido a la promoción de amparos y la interposición de controversias constitucionales, la preocupación por una posible reducción de las condiciones laborales persiste desde entonces.

En 2017, el INE experimentó el primer recorte presupuestal de una serie de nueve que afectaron su funcionamiento, lo que generó un clima de incertidumbre entre la base trabajadora por los recortes de plazas y beneficios laborales.

Como resultado, en octubre de 2018 las solicitudes de retiro anticipado aumentaron drásticamente, con más de 600, aunque al final fueron 498 los empleados que se retiraron. Para generar ahorros tras el recorte presupuestal, sus plazas fueron congeladas, lo que afectó la estructura del INE durante el siguiente año.

El presupuesto inicialmente destinado a cubrir esos pagos, de 228 millones de pesos, terminó incrementándose a 300 millones de pesos debido a las liquidaciones, el reconocimiento especial y las vacaciones no disfrutadas de los trabajadores que se fueron.

En 2021, solo 33 trabajadores decidieron retirarse, pero en 2022, con la promoción de la reforma electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que planteaba la extinción de los OPLES y la compactación de áreas dentro del INE, alrededor de 200 trabajadores decidieron abandonar la institución.

Algunos de los que se fueron en 2022 eran fundadores del instituto. El presupuesto destinado para esas liquidaciones ascendió a 320 millones de pesos.

Este año, además de los retiros voluntarios, también se dieron renuncias de otros funcionarios clave que decidieron dejar el INE, algunos de los cuales ocupaban mandos altos designados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Tras las elecciones judiciales, Miguel Ángel Patiño Arroyo, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia, aunque permaneció en el INE. Fue sustituido por Roberto Carlos Félix López, quien es cercano a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En julio, también dejó su puesto Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, quien se desempeñó en diversas funciones dentro del organismo durante varios años. En junio, María Elena Cornejo, quien ocupaba la dirección de Capacitación Electoral, renunció para iniciar su proceso de prejubilación.

Además, Hugo Patlán, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y cercano a Taddei, también dejó su cargo. En octubre, Carmen Urías, coordinadora de Comunicación Social del INE y designada en esa posición por Taddei, igual presentó su renuncia.

