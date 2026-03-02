Líderes morenistas se reúnen con Sheinbaum previo a entrega de Reforma Electoral

Esta misma tarde, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, insistió en que su partido respaldará la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

''Además de la eliminación de las listas plurinominales, la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo!'', expresó.

''Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de funciones'', añadió.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, indicó que él y sus compañeros están prácticamente a favor de toda la propuesta.

“En un 90 o 95% coincidencias en la iniciativa”, dijo al ser cuestionado al respecto.

Integrantes del Verde han dicho que votarán en contra si la Reforma Electoral mantiene la eliminación de las listas plurinominales.

Mientras tanto, líderes del PRI y del PAN confirmaron que rechazarán por completo los cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que antes de votar en contra, analizarán a fondo el contenido de la propuesta. Además, su partido presentará una iniciativa alterna.

-Información en desarrollo.