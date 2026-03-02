Publicidad

México

Líderes morenistas se reúnen con Sheinbaum previo a entrega de Reforma Electoral

Por su parte, partidos de oposición confirmaron esta tarde que votarán en contra de los cambios constitucionales propuestos por Claudia Sheinbaum.
lun 02 marzo 2026 07:42 PM
Sesión Comisión Permanente
Los líderes de Morena en el Congreso han dicho que votarán a favor de la Reforma Electoral de Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro )

Ricardo Monreal e Ignacio Mier, líderes de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente, llegaron esta noche a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a la entrega de la Reforma Electoral al Congreso.

''Vamos a la reunión. Es la reunión de los lunes de la agenda legislativa, vamos a ver cómo se presentará la iniciativa electoral. Más tarde saldremos y veremos qué resulta'', dijo Monreal al llegar a Palacio Nacional.

Ignacio Mier no habló con los medios previo al encuentro.

Esta misma tarde, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, insistió en que su partido respaldará la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

''Además de la eliminación de las listas plurinominales, la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo!'', expresó.

''Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de funciones'', añadió.

pt-reforma-electoral
Congreso

No permitiremos un retroceso democrático en México, dice el PT sobre la reforma electoral

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, indicó que él y sus compañeros están prácticamente a favor de toda la propuesta.

“En un 90 o 95% coincidencias en la iniciativa”, dijo al ser cuestionado al respecto.

Integrantes del Verde han dicho que votarán en contra si la Reforma Electoral mantiene la eliminación de las listas plurinominales.

Mientras tanto, líderes del PRI y del PAN confirmaron que rechazarán por completo los cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que antes de votar en contra, analizarán a fondo el contenido de la propuesta. Además, su partido presentará una iniciativa alterna.

-Información en desarrollo.

