México

Consejeros de OPLES defienden permanencia ante Comisión para Reforma Electoral

Entre febrero y marzo de 2026 se espera que el Congreso discuta la Reforma Electoral; Morena impulsa acotar a OPLES.
lun 15 diciembre 2025 04:00 PM
Elecciones locales 2020
La Reforma Electoral de Sheinbaum llegará al Congreso a principios de 2026. (Cuartoscuro)

De forma unánime, consejeros de los 32 Organismos Públicos Electorales (OPLES) plantearon a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que la extinción de esos organismos no generará ahorros y sí podría afectar a la democracia local y los derechos ciudadanos.

Representantes de los OPLES, encabezados por la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hicieron hoy entrega de sus propuestas a la Comisión que encabeza Pablo Gómez.

Aunque el INE no ha fijado una postura oficial ante la reforma electoral, ha recopilado propuestas de organizaciones sociales y civiles para entregarlas a la Comisión; hoy hizo lo propio con los planteamientos de los OPLES.

El 29 de octubre, agrupados en la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), los integrantes de OPLES entregaron sus propuestas ante el INE.

El 20 de noviembre, expusieron ampliamente ante la Comisión de la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados las funciones insustituibles que realizan y cómo se afectará el pacto federal si se les extingue y se opta por centralizar la tarea electoral en el INE, como propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora impulsan morenistas.

Aunque oficialmente no hay un documento base para la Reforma Electoral, ante la intención de extinguir a los OPLES los consejeros pidieron a los diputados no tomar una decisión de ese tipo pues se afectarán derechos y libertades.

“La existencia de los institutos electorales locales es la expresión del pacto federal que responde a la diversidad de la nación”, recordó en esa ocasión la presidenta del OPLE de Jalisco, Paula Ramírez, al detallar que sería imposible que el INE realice también las elecciones locales.

“El orden constitucional federalista, la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”, dijo, y mostró los números que lo acreditan.

En las elecciones de 2024, el INE registró 2,251 candidaturas, “pero los OPLE registramos más de 170 000 con partidos políticos distintos, distintas configuraciones de coaliciones, distintas candidaturas desde luego, a niveles de gobierno y además aplicando acciones afirmativas y diversas medidas de inclusión. No hay duplicidad, sino un trabajo coordinado”.

Además se diseñaron y mandaron a imprimir desde los OPLE 228 millones de boletas y se instalaron 2,026 consejos con más de 13 000 ciudadano; atendieron más de 12, 000 quejas y denuncias, se implementaron los programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos para más de 19, 000 distintos cargos.

A eso se suman los recuentos, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría para todo cargo local.

Blanca Cruz García, presidenta del OPLE de Puebla, agregó que esas instancias organizan además debates entre candidatos locales, despliegan consejos distritales y municipales temporales, instalan bodegas electorales, diseñan y producen documentación y material electoral.

Son los responsables de organizar elecciones por sistemas normativos y los mecanismos de participación ciudadana que las legislaciones locales mandatan, como las consultas de revocación, consultas públicas y otras.

Centralizar todo eso en el INE “conllevaría el riesgo de crear una institución gigantesca que no traiga aparejada eficiencia en el gasto (…) estructuras más onerosas de las que ya existen, mayor burocratización y que no sean operativas al estar alejadas de ese contexto social y político de los municipios del país'', dijo.

El resultado podría ser “una debilidad organizacional con incompetencia logística y política, pues difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas”, añadió.

María Magdalena González, del OPLE de Oaxaca, recordó que ese es el estado con mayor concentración de población indígena de México, y el organismo electoral está obligado a que 418 de 500 municipios eligen a sus autoridades a través de sus propias normas locales y ese conocimiento profundo del contexto local y acompañamiento no lo podría garantizar el INE desde la capital del país.

Además realizan consultas indígenas ordenadas por los tribunales electorales, la consulta sobre la aplicación de acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas, así como para personas con discapacidad como la hubo en el proceso electoral 2023 y 2024.

La estabilidad del estado depende de esa labor y por eso “se realiza desde el conocimiento profundo de las comunidades, sus lenguas, sus sistemas y sus tiempos con una perspectiva intercultural que solo puede surgir de una institución enraizada en el territorio”.

Marisol Alicia Delgadillo Morales, del OPLE de Veracruz, recordó la complejidad que tuvieron este año, con elecciones municipales y judiciales, misma que se vivirá en 2027.

En el estado los cómputos se tuvieron que hacer de forma diferida, lo que los atrasó y además recordó que se requerirá presupuesto.

“La concurrencia de la elección del poder judicial con las otras elecciones implica retos presupuestales y operativos, pues los son a través de los convenios con el INE, aportamos recursos presupuestales para la debida coordinación de estos procesos concurrentes para la instalación de mesas de casilla, material electoral y para el equipamiento de las mismas oficinas”, dijo.

Por tanto, el recurso necesariamente seguirá necesitándolo el INE para la organización de procesos estatales.

