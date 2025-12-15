Consejeros de OPLES defienden permanencia ante Comisión para Reforma Electoral

Aunque el INE no ha fijado una postura oficial ante la reforma electoral, ha recopilado propuestas de organizaciones sociales y civiles para entregarlas a la Comisión; hoy hizo lo propio con los planteamientos de los OPLES.

El 29 de octubre, agrupados en la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), los integrantes de OPLES entregaron sus propuestas ante el INE.

El 20 de noviembre, expusieron ampliamente ante la Comisión de la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados las funciones insustituibles que realizan y cómo se afectará el pacto federal si se les extingue y se opta por centralizar la tarea electoral en el INE, como propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora impulsan morenistas.

Aunque oficialmente no hay un documento base para la Reforma Electoral, ante la intención de extinguir a los OPLES los consejeros pidieron a los diputados no tomar una decisión de ese tipo pues se afectarán derechos y libertades.

“La existencia de los institutos electorales locales es la expresión del pacto federal que responde a la diversidad de la nación”, recordó en esa ocasión la presidenta del OPLE de Jalisco, Paula Ramírez, al detallar que sería imposible que el INE realice también las elecciones locales.

“El orden constitucional federalista, la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”, dijo, y mostró los números que lo acreditan.

En las elecciones de 2024, el INE registró 2,251 candidaturas, “pero los OPLE registramos más de 170 000 con partidos políticos distintos, distintas configuraciones de coaliciones, distintas candidaturas desde luego, a niveles de gobierno y además aplicando acciones afirmativas y diversas medidas de inclusión. No hay duplicidad, sino un trabajo coordinado”.

Además se diseñaron y mandaron a imprimir desde los OPLE 228 millones de boletas y se instalaron 2,026 consejos con más de 13 000 ciudadano; atendieron más de 12, 000 quejas y denuncias, se implementaron los programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos para más de 19, 000 distintos cargos.

A eso se suman los recuentos, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría para todo cargo local.

Blanca Cruz García, presidenta del OPLE de Puebla, agregó que esas instancias organizan además debates entre candidatos locales, despliegan consejos distritales y municipales temporales, instalan bodegas electorales, diseñan y producen documentación y material electoral.

Son los responsables de organizar elecciones por sistemas normativos y los mecanismos de participación ciudadana que las legislaciones locales mandatan, como las consultas de revocación, consultas públicas y otras.

Centralizar todo eso en el INE “conllevaría el riesgo de crear una institución gigantesca que no traiga aparejada eficiencia en el gasto (…) estructuras más onerosas de las que ya existen, mayor burocratización y que no sean operativas al estar alejadas de ese contexto social y político de los municipios del país'', dijo.

El resultado podría ser “una debilidad organizacional con incompetencia logística y política, pues difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas”, añadió.