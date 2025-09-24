Hijo de AMLO: “Intentan mancharme con calumnias; tendrán que responder”

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los panistas que intentan vincularlo con la red de huachicol fiscal tendrán que responder por sus calumnias.

''Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá'', dijo el hijo del exmandatario.

''Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos'', agregó en un breve mensaje de redes sociales.

López Beltrán aseguró que aunque intentan mancharlo, ''no podrán borrar lo que soy ni lo que represento''.

''La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder'', concluyó.