México

Hijo de AMLO: “Intentan mancharme con calumnias; tendrán que responder”

mié 24 septiembre 2025 02:50 PM
AMLO Desfile Militar 2022
José Ramón López Beltrán se ha enfrentado a varias polémicas en los últimos años. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los panistas que intentan vincularlo con la red de huachicol fiscal tendrán que responder por sus calumnias.

''Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá'', dijo el hijo del exmandatario.

''Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos'', agregó en un breve mensaje de redes sociales.

López Beltrán aseguró que aunque intentan mancharlo, ''no podrán borrar lo que soy ni lo que represento''.

''La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder'', concluyó.

El diputado Marcelo Torres Cofiño, de Acción Nacional (PAN), denunció a los tres hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, Andrés y José Ramón, además de un conjunto de funcionarios públicos, por la presunta comisión de delitos graves relacionados con huachicol fiscal.

Ante la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el diputado aseguró que es falso que el gobierno haya combatido al huachicol y por ello dio a conocer la presentación de la denuncia, primera en la que figuran los familiares del expresidente relacionados como parte, presuntamente, de un grupo de delincuencia organizada.

En la denuncia por la presunta comisión de siete delitos: conspiración, delincuencia organizada, contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, Torres y Federico Döring, también diputado del PAN y vicecoordinador de debate parlamentario de la bancada panista, acusan a once personas.

Entre ellas a los tres hijos mayores del expresidente, dos de ellos, Gonzalo y Andrés López Beltrán, han rechazado que hayan tramitado amparos por lo que se dijeron dispuestos a ser investigados.

Tags

AMLO

