Sheinbaum pasará sus vacaciones en Acapulco; así descansaban los expresidentes

Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum celebrará esta Navidad en Acapulco, Guerrero, donde pasará sus primeras vacaciones desde que asumió la presidencia de la República. Durante estos tres días, del 24 al 26 de diciembre, la mandataria no realizará la conferencia de prensa mañanera.

La “mañanera” se retomará el 29 de diciembre, cuando la mandataria federal regrese a sus actividades. “Le vamos a dar vacaciones a toda la Fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes les agradecemos, a todos, a todas, este año que estuvimos juntos a las 07:30 de la mañana en punto”, comentó en días pasados.

Estas son las primeras vacaciones que Sheinbaum toma como presidenta. En 2024, a solo dos meses de asumir el cargo, sus días de descanso se limitaron a los festivos de diciembre, como el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Antes de su toma de posesión, en septiembre de 2024, Sheinbaum tomó algunos días de descanso para celebrar su ‘luna de miel’ con su esposo, Jesús María Tarriba.

A finales de agosto del 2024, Sheinbaum comentó: “No sé todavía, estamos viendo ahí con mi esposo, a reponer la luna de miel que nunca tuvimos, de tres días”.

¿Dónde pasaban las vacaciones otros presidentes?

Cada presidente de México tiene la libertad de decidir cuándo y dónde tomarse sus vacaciones, ya sea en Semana Santa, durante el verano o en Navidad y Año Nuevo. Algunos prefieren descansar en propiedades personales, mientras que otros eligen las casas de descanso del Estado, como fue el caso de algunos exmandatarios.

AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador solía viajar a Palenque, Chiapas, donde se encuentra su rancho “La Chingada”, para disfrutar de sus días de descanso. En ocasiones, también pasaba algunos días en Tabasco, su tierra natal, o incluso en Palacio Nacional, en compañía de su familia.

“Voy a pasar aquí en la Ciudad de México la Navidad. Van a estar mis hijos y mi esposa, vamos a pasar aquí en familia la Navidad. El 25 descansamos”, comentó en diciembre de 2022.

López Obrador evitó, a diferencia de otros presidentes, utilizar las casas de descanso presidenciales. Incluso durante su gobierno anunció la venta de la "Quinta Maya" en Cozumel, una propiedad que fue utilizada por mandatarios anteriores.

El entonces presidente solía pasar días de descanso en "La Chingada", rancho de su propiedad. (Foto: Andrés Manuel López Obrador / Youtube)

Entonces, aseveró que los recursos obtenidos de la venta serían destinados a mejorar la situación de los municipios más pobres de Quintana Roo.

“Tengo conocimiento que el presidente de México tenía personal y se pagaba mantenimiento para dos casas de descanso. Una en Cozumel y otra en Acapulco… y no las voy a usar”, dijo en diciembre de 2018.