Hijo de AMLO 'choca' con la banda Molotov por críticas a la 4T

“Éramos un país chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Qué chinguen a su madre!“, dijo el músico antes de que su banda entonara Gimme Tha Power.

“Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país, donde nacimos, donde lo cuidamos y aunque cada vez nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo...”, añadió.

Los mensajes fueron vitoreados por los asistentes, quienes procedieron a cantar Gimme Tha Power, canción utilizada en marchas y manifestaciones desde hace años.

Después de que el video del momento se volviera viral, López Beltrán criticó a la banda Molotov en redes sociales.

“No sabía el contexto de eso de ‘Éramos un país bien chingón’. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, les dijo.

Paco Ayala le respondió: “¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja, de mega fan a chairo idiota. Todos los políticos absolutamente todos valen ver**, pero tu papá más que todos juntos”.

López Beltrán ha sido criticado por su estilo de vida, el cual ha sido exhibido por investigaciones periodísticas desde que su padre era presidente de México.

La banda Molotov se fundó en 1995, cuando el PRI mantenía la hegemonía política en México. Sus letras fueron contestarías desde el principio a los abusos cometidos por el poder.