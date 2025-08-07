Hijo de AMLO vacaciona en hotel de lujo en Cancún; “no soy funcionario”, dice

Fotografías mostraron la estancia del hijo del expresidente en el hotel. Más tarde él mismo corroboró la información con un posteo en redes sociales, donde aclaró que puede gastar recursos producto de su trabajo, el cual está -dijo- lejos del servicio público.

José Ramón López Beltrán respondió en redes sociales a la polémica. (Foto: Especial )

''No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia'', dijo.

''Llevo años leyendo que 'no trabajo', como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención'', agregó.

López Beltrán expresó que ''tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho''.

''Si algún día llego a participar en la vida pública (que ahora no es el caso), lo haré con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo. El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar'', agregó.

Hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón, y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos.



No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del… pic.twitter.com/g3h4h2K1Eh — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) August 7, 2025

Hernández Alcazar informa que hospedarse en las suites en Vidanta va desde los 9,800 pesos y puede alcanzar hasta 30,000 pesos por noche.

''Una estancia de 14 días consecutivos, en el rango más bajo, representa un gasto de al menos 137 mil pesos, y podría llegar fácilmente a 400 mil pesos con amenidades, alimentos gourmet, spa, actividades exclusivas y traslados incluidos'', señala el periodista.

El mensaje de José Ramón es difundido horas después que Andrés Manuel López Beltrán, otro hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus adversarios políticos lo espían y acosan, luego de que se difundieran imágenes de él en un hotel de lujo en Tokio, Japón.

''Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio clasismo y calumnias'', dijo López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

El hijo del expresidente López Obrador aseguró que su viaje a Japón lo realizó en aerolíneas comerciales y que pagó 7,500 pesos por día en el hotel.

López Beltrán dijo que no le extraña ''la agresividad del hampa del periodismo'', pero destacó que es importante aclarar los hechos con ''la gente que tiene confianza en nosotros''.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, han insistido en que los integrantes del movimiento fundado por López Obrador deben conducirse con la justa medianía, sin lujos y excesos.