Hijo menor de AMLO participa en Parlamento Juvenil

''Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México'', señaló.

Jesús Ernesto participa en el Parlamento junto a varios de sus compañeros. (Foto: Especial )

Jesús Ernesto es el hijo mejor del expresidente López Obrador. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller es su mamá.

López Gutiérrez era menor de edad durante el sexenio de su padre. Este año se le vio durante su participación en la elección judicial, como nuevo votante.

López Obrador tiene cuatro hijos. Tres de ellos fueron concebidos en su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2003, víctima de lupus.

Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán trabajaron de cerca con su padre durante su mandato. Hoy el primero es el secretario de organización de Morena.

José Ramón, el cuarto hijo, se ha mantenido lejos de la política, pero no de las polémicas.