México y EU alcanzan acuerdo sobre Tratado de Aguas

“México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los límites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera”, señaló el gobierno mexicano.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, las acciones emprendidas demuestran que México ha cumplido con sus obligaciones dentro del marco del Tratado, aun bajo condiciones climáticas adversas, y que continuará haciéndolo mediante la cooperación binacional y el respeto a los mecanismos establecidos.

Como parte del comunicado conjunto, ambos gobiernos informaron que lograron un entendimiento técnico para atender la gestión del ciclo actual y el déficit del ciclo anterior, conforme al Artículo 4 del Tratado de 1944. En este proceso, se destacó el trabajo coordinado de las últimas semanas para definir una ruta que permita fortalecer la administración del recurso hídrico.

Entregas adicionales y cooperación binacional

De acuerdo con el comunicado conjunto entre México y EU, ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación para cumplir las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de 1944, dada su importancia para las poblaciones de ambos lados de la frontera.

“México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944”, indica el documento.

Como parte del acuerdo, se informó que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para EU, con entregas que se espera inicien en la semana del 15 de diciembre.