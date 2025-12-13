Publicidad

México

México y EU alcanzan acuerdo sobre Tratado de Aguas

La SRE informó que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para EU, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre.
sáb 13 diciembre 2025 12:36 PM
Boyas Río Bravo
México y EU acordaron fortalecer gestión del agua en el Río Bravo sin violar el Tratado. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países.

El Gobierno de México, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que no ha incurrido en violación alguna al Tratado, y que durante el último año ha realizado entregas adicionales de agua conforme a la disponibilidad hidrológica real, los límites operativos y la infraestructura de la región, sin afectar el derecho humano al agua, ni el consumo doméstico ni la producción agrícola en la frontera.

“México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los límites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera”, señaló el gobierno mexicano.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, las acciones emprendidas demuestran que México ha cumplido con sus obligaciones dentro del marco del Tratado, aun bajo condiciones climáticas adversas, y que continuará haciéndolo mediante la cooperación binacional y el respeto a los mecanismos establecidos.

Como parte del comunicado conjunto, ambos gobiernos informaron que lograron un entendimiento técnico para atender la gestión del ciclo actual y el déficit del ciclo anterior, conforme al Artículo 4 del Tratado de 1944. En este proceso, se destacó el trabajo coordinado de las últimas semanas para definir una ruta que permita fortalecer la administración del recurso hídrico.

Entregas adicionales y cooperación binacional

De acuerdo con el comunicado conjunto entre México y EU, ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación para cumplir las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de 1944, dada su importancia para las poblaciones de ambos lados de la frontera.

“México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944”, indica el documento.

Como parte del acuerdo, se informó que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para EU, con entregas que se espera inicien en la semana del 15 de diciembre.

Asimismo, se dio a conocer que ambos países revisaron una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo previo. Las negociaciones continúan y se prevé que el plan definitivo sea acordado a más tardar el 31 de enero de 2026.

Los dos gobiernos coincidieron en la importancia de mantener la cooperación en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC).

En el comunicado se reconoce que, ante un eventual incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana conforme a sus intereses nacionales, sin dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales.

El Gobierno de México reiteró su disposición a colaborar de forma constructiva con EU para enfrentar un desafío compartido que exige coordinación estrecha y cooperación sostenida, siempre salvaguardando los intereses de su población y de la nación.

