Sheinbaum prevé llegar hoy a un acuerdo con EU por tema de aguas

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía, que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera México sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso”, explicó.

El gobierno de Donald Trump reclama que México no entrega todavía todo el líqudio que le corresponde por parte del Tratado de Aguas de 1944. Del agua que debió entregarse entre el 25 de octubre de 2020 y el 24 de octubre de 2025, aún faltan por entregar 1,067 millones de metros cúbicos.

La presidenta explicó que el propio tratado establece que si no se cuenta con el agua por algún tema de sequía, deberá entregarse en el siguiente ciclo.

“El propio tratado establece que si no se entregó en cinco años se puede entregar en los cinco años siguientes. Entonces eso es lo que se está trabajando”, indicó.

Recordó que 2025 fue un año con más lluvia, por lo que ya dieron más agua de la que correspondía este año.

“Tiene que haber un reconocimiento a esta situación de ambos país y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Entonces yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo”, resaltó.