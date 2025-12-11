Publicidad

presidencia

Sheinbaum prevé llegar hoy a un acuerdo con EU por tema de aguas

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que es importante que Estados Unidos reconozca que el pendiente en la entrega de agua responde a problemas de sequía que enfrentó el país en años pasados.
jue 11 diciembre 2025 09:06 AM
Sheinbaum-acuerdo-aguas.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por problemas de sequía, México no entregó el agua correspondiente a Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúa el diálogo con el gobierno de Estados Unidos y espera que este mismo jueves se alcance un acuerdo para la entrega de agua que México tiene pendiente.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal planteó que es necesario que se reconozca que México aún no realiza la entrega de agua porque hubo problemas de sequía, sin embargo, afirmó que hay voluntad para cumplir con lo que establece el Tratado de Aguas de 1944.

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía, que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera México sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso”, explicó.

El gobierno de Donald Trump reclama que México no entrega todavía todo el líqudio que le corresponde por parte del Tratado de Aguas de 1944. Del agua que debió entregarse entre el 25 de octubre de 2020 y el 24 de octubre de 2025, aún faltan por entregar 1,067 millones de metros cúbicos.

La presidenta explicó que el propio tratado establece que si no se cuenta con el agua por algún tema de sequía, deberá entregarse en el siguiente ciclo.

“El propio tratado establece que si no se entregó en cinco años se puede entregar en los cinco años siguientes. Entonces eso es lo que se está trabajando”, indicó.

Recordó que 2025 fue un año con más lluvia, por lo que ya dieron más agua de la que correspondía este año.

“Tiene que haber un reconocimiento a esta situación de ambos país y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Entonces yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo”, resaltó.

Por “agua sucia” en Tijuana, ya hay acuerdo

Sobre la petición de Trump para solucionar la descarga de drenaje en el Río Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que “ya hay un acuerdo” con el gobierno de Estados Unidos:

“Ellos tienen que ampliar una planta de tratamiento que está en San Diego, todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento, ese es el objetivo”, comentó.

