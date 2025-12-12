Secretaría de Salud confirma el primer caso de influenza subclado K en México

El subclado K (J.2.4.1) de la influenza se deriva del virus AH3N2, una de las variantes que circula cada año en la temporada invernal y, por lo tanto, su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación, subrayó la dependencia.

Aunque esta variante está circulando con rapidez en varias partes del mundo, la Secretaría de Salud aseguró que "no representa un motivo de alarma para la población".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tampoco reporta hasta ahora "gravedad clínica" en los casos detectados en otros países.

"Pero, históricamente, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores", apuntó la organización.

Sin embargo, el pasado 4 de diciembre, lanzó una alerta epidemiológica para recomendar a los países del hemisferio norte reforzar la vigilancia de la influenza, el covid-19 y el virus sincicial respiratorio (VSR) ante la llegada de la época de frío. Hasta noviembre, en Sudamérica no se había detectado el subclado K.

El organismo decidió alertar de manera temprana tras observar que en el hemisferio sur concluyó la temporada de influenza con un aumento del 29% en casos graves de infección respiratoria aguda grave respecto a 2024.

Este viernes, la OPS publicó una nota informativa para alertar sobre la circulación del subclado K ha crecido rápidamente en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados. Estados Unidos y Canadá registran también un aumento progresivo de contagios de esta variante.

Por ello, exhortó a los países del norte a fortalecer La OPS instó a los Estados Miembros a mantener y fortalecer la vigilancia, garantizar una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente a los casos y reforzar la preparación de los servicios de salud ante la posibilidad de una intensa temporada de influenza 2025-2026 en el hemisferio norte.

En México, las autoridades de salud lanzaron desde octubre la campaña de vacunación invernal con la meta de colocar 35 millones de dosis y pidieron a los adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas con mayor riesgo a vacunarse cuanto antes.

Desde octubre, cuando inició la temporada de influenza y hasta el 11 de diciembre, la Secretaría de Salud ha confirmado 952 casos de las variantes comunes de influenza, que circulan cada año en el país.