México

Problemas de agua en México son una amenaza para EU, dice Trump

El comentario de Trump ocurre en medio de la disputa de México con Estados Unidos respecto al uso y distribución de recursos acuíferos en la zona de la frontera común.
mié 10 diciembre 2025 02:36 PM
Trump habló con Sheinbaum durante el sorteo del Mundial de Futbol la semana pasada. (Foto: Reuters)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró hoy que el Gobierno de México tiene que solucionar los problemas de agua y alcantarillado porque representan una amenaza para los ciudadanos estadounidenses.

"Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos", dijo Trump en redes sociales.

El presidente de EU compartió un video en el que se señala a México por mandar millones de galones de aguas residuales crudas al Río Tijuana, el cual se encuentra entre ambos países.

"Las liberaciones, a menudo masivas, están vinculadas a problemas operativos en la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana. Esto ha generado un riesgo sanitario para comunidades como Imperial Beach y Coronado", se dice en el video.

Disputa por el agua

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que está convencida de que México llegará a un acuerdo en la disputa con Estados Unidos respecto al uso y distribución de recursos acuíferos en la zona de la frontera común.

Su homólogo estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con imponer un arancel adicional del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores de Estados Unidos, acusando al país de violar un tratado que describe el reparto de agua entre los vecinos.

La mandataria afirmó que en 2025 se ha entregado "mucha más agua" de la que se había entregado en años anteriores, porque ha habido más lluvia.

Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos
México

México, entre amagos de Trump por agua y presas en bajos niveles de almacenamiento

"Ahora para poder cumplir con el tratado, tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de proyectos para poder entregar agua de aquí a diciembre", agregó.

De acuerdo con el tratado bilateral, México debe enviar 1.75 millones de acres-pies de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que México "debe" a Estados Unidos 800,000 acres-pies de agua debido a las violaciones del tratado en los últimos cinco años y liberar 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y más "poco después".

De acuerdo con Sheinbaum, "físicamente, por el tamaño del ducto (que lleva agua al río Bravo) no se podría entregar la cantidad de agua que está mencionando (Trump)", pero además México se está viendo limitado por sus propias necesidades de agua "cumpliendo con el tratado", tanto para uso humano como agrícola.

