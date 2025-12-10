Problemas de agua en México son una amenaza para EU, dice Trump

Disputa por el agua

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que está convencida de que México llegará a un acuerdo en la disputa con Estados Unidos respecto al uso y distribución de recursos acuíferos en la zona de la frontera común.

Su homólogo estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con imponer un arancel adicional del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores de Estados Unidos, acusando al país de violar un tratado que describe el reparto de agua entre los vecinos.

La mandataria afirmó que en 2025 se ha entregado "mucha más agua" de la que se había entregado en años anteriores, porque ha habido más lluvia.

"Ahora para poder cumplir con el tratado, tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de proyectos para poder entregar agua de aquí a diciembre", agregó.

De acuerdo con el tratado bilateral, México debe enviar 1.75 millones de acres-pies de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que México "debe" a Estados Unidos 800,000 acres-pies de agua debido a las violaciones del tratado en los últimos cinco años y liberar 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y más "poco después".

De acuerdo con Sheinbaum, "físicamente, por el tamaño del ducto (que lleva agua al río Bravo) no se podría entregar la cantidad de agua que está mencionando (Trump)", pero además México se está viendo limitado por sus propias necesidades de agua "cumpliendo con el tratado", tanto para uso humano como agrícola.

-Con información de Reuters.