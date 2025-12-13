De los nidos al mercado negro: el saqueo de huevos amenaza a las tortugas marinas en México

En uno de los casos más recientes, en Morro Ayuta, Oaxaca —uno de los principales sitios de anidación de tortuga golfina en el mundo—, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Marina localizaron cerca de 5,400 huevos extraídos de nidos recientes y abandonados en costales tras la huida de los saqueadores.

Durante un operativo en el Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, aseguramos 5,730 huevos de tortuga golfina que habían sido saqueados. Gracias a la rápida acción de nuestro personal y de la @SEMAR_mx, fueron recuperados y enterrados

Aunque los huevos fueron reenterrados, especialistas advierten que la probabilidad de éxito de nacimiento es mínima.

Lizbeth Victoria Cob Hernández, directora de Áak Kuxtal, organización dedicada a la protección de tortugas marinas en Yucatán, explicó en entrevista que los huevos recién puestos son muy delicados. “Después de dos horas ya no deberían moverse porque se desprende el saco vitelino, y aunque los entierren de nuevo, ya no logran formarse bien las tortugas”, advirtió.

Además del tráfico de huevos, el tráfico de ejemplares vivos continúa siendo otro frente activo en México. A principios de noviembre, por ejemplo, en el Metro de la Ciudad de México, estación Chabacano, un hombre fue detenido con 360 huevos de tortuga marina ocultos en una mochila.

Durante acciones de vigilancia en la estación Chabacano, elementos de la Base Poseidón detectaron a un individuo con actitud inusual.

Tras la revisión, se aseguraron 5 bolsas con aproximadamente 250 huevos de tortuga, especie…

El 12 de noviembre, autoridades federales detectaron en el Estado de México un cargamento de 774 tortugas casquito y japonesas vivas (especies no marinas pero que también están bajo protección) ocultas en cajas rotuladas como “cosméticos”, envueltas en calcetas y destinadas a Tijuana.

Profepa y la @GN_MEXICO_ rescatamos 774 tortugas que fueron detectadas en 9 cajas de cartón en el aeropuerto de #Tijuana, procedentes del centro del país. Durante la inspección se identificó que los ejemplares pertenecen a los géneros Kinosternon sp. y Trachemys sp., y están en…

Aunque estos episodios parecen excepcionales, ocurren cada temporada. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina, en 2024 se aseguraron más de 28.5 millones de huevos de tortuga en distintos estados del país.

Hasta el 31 de octubre de este año, las autoridades recuperaron 661 nidos, correspondientes a 60,889 huevos rescatados, y lograron la liberación de 23,197 crías de tortugas golfinas y tortuga verde, al menos en el estado de Nayarit.

Si bien las cifras varían año con año, muestran que el saqueo continúa siendo una amenaza recurrente en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco.

Organizaciones como Pronatura, Grupo Tortuguero de las Californias y la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas en México coinciden en que los principales destinos del tráfico ilegal siguen siendo el consumo local de huevos, los mercados clandestinos y la venta de ejemplares vivos para mascotas exóticas o prácticas culturales prohibidas.

Diversos estudios y especialistas han señalado que las tortugas marinas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, al ser perseguidas por sus huevos, carne y caparazones, utilizados en el comercio ilegal para consumo, remedios y artesanías como peines o joyas, y su lenta maduración y los requerimientos específicos para su reproducción las hacen especialmente susceptibles a sufrir disminuciones poblacionales “graves”.