Trump amenaza a México con 5% de aranceles si no se cumple Tratado de Aguas

El Tratado de Aguas de 1944

El gobierno de Estados Unidos presiona a México otra vez para que cumpla en su totalidad el Tratado de Aguas de 1944. Este convenio binacional establece que ambos países se repartirán el agua de las presas internacionales que comparten sus fronteras.

En un ciclo de cinco años, Estados Unidos debe entregar 1,850 millones de metros cúbicos del Río Colorado. La cuota para México es de 2,158.6 millones de metros cúbicos del Río Bravo.

El Consejo de Cuenca del Río Bravo señaló la semana pasada, en respuesta a lo dicho por el Gobierno de Trump que México tiene hasta octubre de 2030 para reponer el agua que debe.

"De conformidad con el Tratado, el faltante de mil 68 millones de metros cúbicos del final del Ciclo 36, se repone en el ciclo siguiente, esto es, se dispone hasta el 24 de octubre de 2030 para que se reponga, y se reponen con agua procedente de los mismos tributarios", dijeron sus integrantes.

La semana antepasada, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura y la Comisión Internacional de Límites y Aguas se reunieron con sus homólogos mexicanos para abordar el tema, que desde abril abrió un nuevo frente en la relación binacional.

Estados Unidos acusa que el incumplimiento mexicano agravó la escasez de agua en Texas y contribuyó a la pérdida de cosechas "por valor de cientos de millones de dólares para los agricultores".

Según el gobierno estadounidense, en la reunión con los representantes del gobierno mexicano se solicitó información adicional al país y se llevará a cabo un segundo encuentro "para considerar otras opciones".

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en días pasados que hará todo para cumplir con la entrega del déficit de agua, según la disponibilidad almacenada en las presas, que entre 2020 y 2025 reportaron bajos niveles por las sequías.

Por el mismo motivo, Estados Unidos ha reducido la cantidad de agua que entrega a México. En 2021, los dos países firmaron el acta 323, donde se establece que, si el almacenamiento de la presa Hoover es bajo, Estados Unidos reducirá el líquido que envía. También podrá almacenar una proporción y liberarla después.

Con base en esto, en 2025 la reducción llegó a 19%, con 346 millones de metros cúbicos menos, según datos de Samuel Sandoval, director asociado del Foro Permanente de Aguas Binacionales y profesor en la Universidad de California Davis.

Pese a ello, Sheinbaum niega que el tratado necesite renegociarse, mientras que el presidente Donald Trump exige un plan de acción inmediato para que México cumpla con el convenio.

La semana pasada, Sheinbaum y Trump se reunieron por primera vez durante el sorteo del Mundial de Futbol 2026. La mandataria aseguró que habían quedado en seguir trabajando juntos.