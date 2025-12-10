Publicidad

presidencia

Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se hicieron propuestas a Estados Unidos para cumplir con la entrega del agua que aún falta, sin embargo, pide que ese país reconozca la disponibilidad.
mié 10 diciembre 2025 10:24 AM
sequia
El Tratado de Aguas de 1944 sostiene que si hubo sequía se debe reponer el agua que no fue entregada. (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se requiera renegociar el Tratado de Aguas de 1994, el cual aseguró es favorable para México y, ante el reclamo de Estados Unidos para que se cumpla con la entrega de agua pendiente, consideró necesario que se reconozca la disponibilidad del líquido con el que se cuenta.

“Yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo la cantidad de agua que existe”, dijo este miércoles.

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que se mantienen las reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en las que se busca llegar a un acuerdo sobre la entrega que México hará a Estados Unidos debido al pendiente que tiene por las condiciones de sequía que hubo en el país.

“El Tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años, entonces nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni al consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado”, indicó.

De acuerdo con el Gobierno de México, como parte del ciclo 36 –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025– el país entregó 1,091 millones de metros cúbicos de los 2,158 millones de metros que establece el Tratado, por lo que hay un faltante de 1,067 millones cúbicos.

Para cumplir con la entrega del faltante, en el año 2025 se entregó más agua de la que correspondía debido a que cuatro años atrás no se alcanzó con la meta.

La presidenta explicó que ya se hicieron algunas propuestas a los integrantes del gobierno estadounidense, pero aún no hay acuerdo firme.

“Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después el Gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión”, indicó.

La presidenta rechazó la necesidad de renegociar el Tratado de Aguas, el cual, aseguró, es favorable para México.

“El Tratado de 1944 es muy favorable para México, entonces entrar a un proceso de renegociación de todo el Tratado mejor no es necesario, lo que sí tienen que hacerse se llaman actas o acuerdos adicionales, de acuerdo con la cantidad de agua que haya”, consideró.

