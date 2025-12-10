Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad

Para cumplir con la entrega del faltante, en el año 2025 se entregó más agua de la que correspondía debido a que cuatro años atrás no se alcanzó con la meta.
La presidenta explicó que ya se hicieron algunas propuestas a los integrantes del gobierno estadounidense, pero aún no hay acuerdo firme.
“Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después el Gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión”, indicó.
La presidenta rechazó la necesidad de renegociar el Tratado de Aguas, el cual, aseguró, es favorable para México.
“El Tratado de 1944 es muy favorable para México, entonces entrar a un proceso de renegociación de todo el Tratado mejor no es necesario, lo que sí tienen que hacerse se llaman actas o acuerdos adicionales, de acuerdo con la cantidad de agua que haya”, consideró.