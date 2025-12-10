Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que se mantienen las reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en las que se busca llegar a un acuerdo sobre la entrega que México hará a Estados Unidos debido al pendiente que tiene por las condiciones de sequía que hubo en el país.

“El Tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años, entonces nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni al consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado”, indicó.

De acuerdo con el Gobierno de México, como parte del ciclo 36 –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025– el país entregó 1,091 millones de metros cúbicos de los 2,158 millones de metros que establece el Tratado, por lo que hay un faltante de 1,067 millones cúbicos.