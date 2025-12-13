Publicidad

México

FGR revisa investigación contra María Amparo Casar; niega actuación por consigna

La fiscalía descartó actuar bajo consigna en el caso de la presunta investigación de la fundadora y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
sáb 13 diciembre 2025 12:15 PM
investigacion maria ampro casar fgr
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la investigación relacionada con María Amparo Casar no fue iniciada recientemente. (Foto: Moisés Pablo Nava/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la investigación relacionada con María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), no fue iniciada recientemente, sino que fue judicializada desde el mes de septiembre, contrario a lo que se ha difundido en algunas versiones en redes sociales.

En un posicionamiento público, difundido a través de X, la FGR, encabeza por la nueva fiscal Ernestina Godoy, informó que el Ministerio Público Federal (MPF) se encuentra analizando de manera detallada la indagatoria, con el objetivo de verificar que la carpeta haya sido integrada conforme a derecho.

La dependencia subrayó que este análisis forma parte de los procedimientos ordinarios de revisión y no responde a presiones externas ni a intereses ajenos al marco jurídico.

La Fiscalía sostuvo que todas sus investigaciones se realizan con apego estricto a la ley, sin sesgos políticos o de otro tipo, y con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

En ese sentido, rechazó de manera categórica que actúe “por consigna”, como —afirmó— se ha señalado de forma dolosa en algunas publicaciones.

"Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales", informó la FGR.

La FGR explicó que la revisión actual del expediente tiene como finalidad confirmar que la investigación se haya integrado correctamente antes de avanzar en las siguientes etapas procesales, reiterando su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia.

El pronunciamiento de la FGR se da luego de que trascendió la existencia de una investigación que involucra a la presidenta de MCCI, una organización de la sociedad civil conocida por documentar y denunciar presuntos casos de corrupción y conflictos de interés que involucran a actores públicos y privados.

Según se dio a conocer, la FGR presuntamente intenta imputar a María Amparo Casar por uso ilícito de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

Por ello, la presidante de MCCI está citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.

Al darse a conocer esta información, en redes sociales, varios personajes y organizaciones compartieron mensajes de apoyo y acusaron a la nueva FGR de actuar bajo consigna.

En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado ya que presentó una denuncia en contra de diversos servidores públicos de Petróleo Mexicanos (Pemex) y de tres particulares, entre las que se encuentraba María Amparo Casar, por la pensión que recibía tras la muerte de su esposo.

A través de un breve comunicado, la dependencia federal detalló que la investigación también abarca a dos de sus hijos por el mismo caso.

MCCI, bajo la dirección de María Amparo Casar, ha sido una de las organizaciones más visibles y críticas frente a distintos gobiernos, lo que ha colocado a su dirigencia en el centro de la discusión política.

En ese marco, la FGR insistió en que su actuación se rige únicamente por criterios legales y que cualquier investigación debe entenderse dentro de los cauces institucionales, sin interpretaciones que atribuyan motivaciones políticas a su labor.

