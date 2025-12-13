FGR revisa investigación contra María Amparo Casar; niega actuación por consigna

La dependencia subrayó que este análisis forma parte de los procedimientos ordinarios de revisión y no responde a presiones externas ni a intereses ajenos al marco jurídico.

La Fiscalía sostuvo que todas sus investigaciones se realizan con apego estricto a la ley, sin sesgos políticos o de otro tipo, y con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

En ese sentido, rechazó de manera categórica que actúe “por consigna”, como —afirmó— se ha señalado de forma dolosa en algunas publicaciones.

"Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales", informó la FGR.

Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho,… pic.twitter.com/gpBjd5X1em — FGR México (@FGRMexico) December 13, 2025

La FGR explicó que la revisión actual del expediente tiene como finalidad confirmar que la investigación se haya integrado correctamente antes de avanzar en las siguientes etapas procesales, reiterando su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia.