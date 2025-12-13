FGR revisa investigación contra María Amparo Casar; niega actuación por consigna

El pronunciamiento de la FGR se da luego de que trascendió la existencia de una investigación que involucra a la presidenta de MCCI, una organización de la sociedad civil conocida por documentar y denunciar presuntos casos de corrupción y conflictos de interés que involucran a actores públicos y privados.
Según se dio a conocer, la FGR presuntamente intenta imputar a María Amparo Casar por uso ilícito de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
Por ello, la presidante de MCCI está citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
Al darse a conocer esta información, en redes sociales, varios personajes y organizaciones compartieron mensajes de apoyo y acusaron a la nueva FGR de actuar bajo consigna.
En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado ya que presentó una denuncia en contra de diversos servidores públicos de Petróleo Mexicanos (Pemex) y de tres particulares, entre las que se encuentraba María Amparo Casar, por la pensión que recibía tras la muerte de su esposo.
A través de un breve comunicado, la dependencia federal detalló que la investigación también abarca a dos de sus hijos por el mismo caso.
MCCI, bajo la dirección de María Amparo Casar, ha sido una de las organizaciones más visibles y críticas frente a distintos gobiernos, lo que ha colocado a su dirigencia en el centro de la discusión política.
En ese marco, la FGR insistió en que su actuación se rige únicamente por criterios legales y que cualquier investigación debe entenderse dentro de los cauces institucionales, sin interpretaciones que atribuyan motivaciones políticas a su labor.