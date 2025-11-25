¿Qué carreteras están bloqueadas hoy, 25 de noviembre? Siguen las protestas de transportistas y campesinos

¿Dónde hay bloqueos este 25 de noviembre?

La Guardia Nacional Carreteras reportó cierres parciales y totales en distintos puntos del país debido a la presencia de personas en la vía. Entre los principales lugares afectados se encuentran:

Puebla:

Cierre parcial en el km 226+600 de la carretera Libramiento Arco Norte.

Cierre parcial en el km 108+000 de la carretera Santa Bárbara, tramo Jantetelco–Izúcar de Matamoros.

Tlaxcala:

Cierre total en ambos sentidos del km 071+500 y km 161+200 de la carretera Los Reyes–Zacatepec.

Cierre total en el km 194+800 del Libramiento Norte de la Ciudad de México.

Cierre total en ambos sentidos del km 040+200 de la Autopista Amozoc–Perote.

Michoacán:

Cierres totales en ambos sentidos en varios tramos de la carretera Maravatío–Zapotlanejo: km 175+200, km 202+000 (cerca de la caseta de cobro Zinapécuaro), km 307+270, km 360+040 (caseta de cobro Ecuandureo) y km 390+000.

Guanajuato:

Cierre total en ambos sentidos en el km 123+000 de la carretera Querétaro–León.

Jalisco:

Cierres totales en ambos sentidos en varios tramos: km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez–Colima; km 004+500, km 077+100 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo; km 402+000, km 426+500 (caseta de cobro Ocotlán) y km 462+500 de la carretera Maravatío–Zapotlanejo.

Sinaloa:

Carretera Guamúchil–Guasave continúa cerrada en ambos sentidos por manifestantes.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y atender las indicaciones viales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si estos bloqueos están relacionados con las protestas y cierres realizados por campesinos y transportistas el lunes 24 de noviembre, o si corresponden a otras demandas.

El lunes 24 de noviembre, transportistas y productores realizaron 29 bloqueos en 17 estados, afectando actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad. (Raquel Cunha/REUTERS)

Saldo de los bloqueos del lunes, según Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante las protestas y bloqueos del lunes, organizados por transportistas y productores, se registraron afectaciones en distintas actividades de la ciudadanía, como laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad.

De acuerdo con la Segob:

Se contabilizaron 29 bloqueos en 17 estados, de los cuales 17 se presentaron en carreteras federales y el resto en estatales.

17 bloqueos fueron totales y el resto parciales, además de tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.

Segob señaló que no existía motivo para estas acciones, ya que el Gobierno de México mantiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir demandas sociales. En las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para avanzar en acuerdos.