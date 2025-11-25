¿Qué carreteras están bloqueadas hoy, 25 de noviembre? Siguen las protestas de transportistas y campesinos

Este martes 25 de noviembre se registran nuevos bloqueos en distintos puntos carreteros de la República mexicana. Aunque no alcanzan la magnitud de los ocurridos el lunes, sí afectan la circulación en varias regiones.
Según las redes sociales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras, los bloqueos son tanto parciales como totales, concentrándose principalmente en las áreas de casetas.
¿Dónde hay bloqueos este 25 de noviembre?
La Guardia Nacional Carreteras reportó cierres parciales y totales en distintos puntos del país debido a la presencia de personas en la vía. Entre los principales lugares afectados se encuentran:
Puebla:
Cierre parcial en el km 226+600 de la carretera Libramiento Arco Norte.
Cierre parcial en el km 108+000 de la carretera Santa Bárbara, tramo Jantetelco–Izúcar de Matamoros.
Tlaxcala:
Cierre total en ambos sentidos del km 071+500 y km 161+200 de la carretera Los Reyes–Zacatepec.
Cierre total en el km 194+800 del Libramiento Norte de la Ciudad de México.
Cierre total en ambos sentidos del km 040+200 de la Autopista Amozoc–Perote.
Michoacán:
Cierres totales en ambos sentidos en varios tramos de la carretera Maravatío–Zapotlanejo: km 175+200, km 202+000 (cerca de la caseta de cobro Zinapécuaro), km 307+270, km 360+040 (caseta de cobro Ecuandureo) y km 390+000.
Cierre total en ambos sentidos en el km 123+000 de la carretera Querétaro–León.
Jalisco:
Cierres totales en ambos sentidos en varios tramos: km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez–Colima; km 004+500, km 077+100 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo; km 402+000, km 426+500 (caseta de cobro Ocotlán) y km 462+500 de la carretera Maravatío–Zapotlanejo.
Sinaloa:
Carretera Guamúchil–Guasave continúa cerrada en ambos sentidos por manifestantes.
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y atender las indicaciones viales.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si estos bloqueos están relacionados con las protestas y cierres realizados por campesinos y transportistas el lunes 24 de noviembre, o si corresponden a otras demandas.
Saldo de los bloqueos del lunes, según Segob
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante las protestas y bloqueos del lunes, organizados por transportistas y productores, se registraron afectaciones en distintas actividades de la ciudadanía, como laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad.
Se contabilizaron 29 bloqueos en 17 estados, de los cuales 17 se presentaron en carreteras federales y el resto en estatales.
17 bloqueos fueron totales y el resto parciales, además de tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.
Segob señaló que no existía motivo para estas acciones, ya que el Gobierno de México mantiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir demandas sociales. En las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para avanzar en acuerdos.
