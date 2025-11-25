Marcha del 25 de noviembre en CDMX: ruta de la marcha feminista y alternativas viales

La Coordinación 8M-CDMX recordó algunos datos sobre la situación que viven las mujeres en el país: persisten en promedio 10 feminicidios al día y la mayoría de los casos queda impune; 99.6% de las mujeres reportadas como desaparecidas no son localizadas con vida; las madres buscadoras son criminalizadas y asesinadas. Además, en el ámbito laboral, la brecha salarial sigue vigente.

“La violencia feminicida, las desapariciones, la precarización laboral, el despojo territorial, la violencia contra mujeres indígenas, migrantes y disidencias, así como la impunidad institucional, continúan sin recibir respuestas contundentes por parte del Estado”, se lee en la convocatoria.

Ruta de la marcha del 25 de noviembre en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que este 25 de noviembre se realizarán tres marchas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La primera, organizada por el colectivo “Justicia para Diana”, partirá a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. La movilización busca exigir justicia por el feminicidio ocurrido el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. La SSC señaló que otros colectivos podrían sumarse a esta marcha.

Por la tarde, la Coordinación 8M iniciará su concentración a las 12:00 horas en la Glorieta de la Joven de Amajac, mientras que la marcha comenzará a las 15:30 horas con dirección al Hemiciclo a Juárez y posteriormente al Zócalo. La manifestación exigirá un alto a los feminicidios, la presentación de personas desaparecidas, justicia para sobrevivientes, así como derechos reproductivos y un alto a la criminalización de la protesta.

Finalmente, el grupo Morras de Fuego concentrará a sus participantes a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución y marchará a partir de las 15:00 horas hacia el Zócalo capitalino. La movilización demandará la construcción de espacios seguros e igualitarios, libres de cualquier forma de violencia de género.

#PrecauciónVial | Considera a las 15:30 hrs., marcha que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/tSMwC6PVX9 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 25, 2025

Debido a que son varios los contingentes que avanzan por las principales avenidas de la CDMX, se prevé que continúen por las rutas habituales de movilización, las cuales son las siguientes:

Avenida de la República

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

Eje Central

Avenida 5 de mayo

Calle aledañas al Zócalo

Sin embargo, será a través de la cuenta en 𝕏 del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en donde se confirme el avance de la marcha.

Alternativas viales

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Una manifestante habla por un megáfono durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2024. (Foto: Silvana Flores/AFP)

Algunas de las consignas que entonen las manifestantes se encuentran las siguientes:

¡Contra todas las violencias! ¡Ni una menos!¡Alto a los feminicidios!

¡Lxs niñxs no se tocan!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!

¡Alto al genocidio en Gaza! ¡Ruptura de relaciones con Israel, ya!

¡Basta de violencia contra las mujeres migrantes!

¡La precarización laboral también es violencia!

¡Alto a la violencia y el despojo contra las mujeres zapatistas!

¡Justicia para las sobrevivientes de feminicidio!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡Alto a la criminalización de nuestra protesta, contra la fabricación de delitos a las activistas sociales!

¡Por un movimiento de mujeres independiente!

¿Qué dijo la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a realizar sus protestas de manera pacífica.

“Que se manifiesten de manera pacífica”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

La mandataria federal adelantó que el martes 25 de Noviembre asistirá a la mañanera la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, para presentar la estrategia en favor de las mujeres.

“Hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual y el acoso a las mujeres sea sancionado. Y hay una campaña muy grande en el país diciendo que eso está mal y que es un delito”.

¿Qué se conmemora el 25 N?

Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Aunque todas las mujeres en el mundo son propensas a sufrir violencia, la ONU reconoce que algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, como las niñas y mujeres con discapacidad.

En el "Día Naranja", como también se le conoce, se invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad de prevenir, atender y erradicar la violencia, garantizando la protección y los derechos de todas las mujeres.