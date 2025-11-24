Transportistas liberan algunas vías principales tras varias horas de bloqueos

La México-Toluca permaneció bloqueada hasta cerca de las 16:00 horas, cuando los manifestantes liberaron el paso en el municipio de Lerma.

También se desbloqueó la ruta Texcoco-Lechería, en Ecatepec, utilizada por miles de personas que trabajan en la Ciudad de México y viven en el Estado de México.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó esta noche el desbloqueo de vías en Guanajuato, Morelos, Guerrero, Sinaloa e Hidalgo.

Ante los bloqueos que realizan transportistas y campesinos, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que los inconformes pertenecen a partidos políticos y descartó que tengan razones para movilizarse.

Desde las 10:00 horas, las organizaciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) arman bloqueos en los principales accesos del país para exigirle al gobierno una serie de peticiones relacionadas con el combate a la inseguridad y reformas sobre el agua.

Los transportistas se manifiestan por la falta de seguridad en carreteras mexicanas. Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran un descenso de 39% en el robo de autotransporte entre 2018 y 2024, periodo en el que el delito pasó de 13,068 a 7,978 eventos.