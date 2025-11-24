Cuando protestar por seguridad te enfrenta a la inseguridad del Estado

Desde Seattle 1999 hasta las protestas recientes en Chile y Colombia, estas tácticas de violencia táctica están documentadas, estudiadas y son predecibles. Sin embargo, las autoridades mexicanas actuaron como si presenciaran un acontecimiento inédito.

La pregunta central es demoledora: ¿Dónde estaban los estudios de riesgo?

Cualquier manifestación masiva convocada por redes sociales durante semanas requiere análisis previo de amenazas potenciales, mapeo de actores, identificación de puntos críticos e infiltración de inteligencia en grupos radicales. Nada de esto ocurrió, o si ocurrió, fue completamente ignorado. El resultado: policías sorprendidos, ciudadanos pacíficos atrapados entre violencia de infiltrados y respuesta desproporcionada del Estado, y un país que observó con incredulidad cómo la legítima exigencia de seguridad terminó validando precisamente lo que denunciaba: la incapacidad institucional.

Policías sin entrenamiento: el eslabón más débil de la cadena

La segunda falla sistémica es la ausencia de capacitación especializada en control de multitudes. Gestionar manifestaciones requiere habilidades específicas: técnicas de desescalamiento, comunicación no violenta, identificación y aislamiento quirúrgico de grupos violentos sin afectar manifestantes pacíficos, uso gradual y proporcional de la fuerza. Estas competencias no se improvisan; países democráticos invierten años en entrenar unidades especializadas.

México carece de estos protocolos estandarizados. Nuestros policías reciben capacitación militar para combate, no formación civil para proteger derechos mientras mantienen orden. La consecuencia visible el 15 de noviembre fue el caos: elementos que no distinguían entre manifestante pacífico y provocador violento, que respondían con gas lacrimógeno indiscriminado, que escalaban tensiones en lugar de contenerlas.

Esta no es culpa individual de policías mal pagados y peor preparados; es responsabilidad institucional de gobiernos que durante décadas han militarizado la seguridad pública sin construir capacidades civiles profesionales.

La pregunta que debe formularse en cada ayuntamiento y congreso local es: ¿cuántos policías tienen certificación internacional en gestión de protestas? ¿Cuántos han recibido entrenamiento en derechos humanos aplicados a manifestaciones? Las respuestas revelarán el tamaño real del problema.