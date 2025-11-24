La inseguridad en carreteras, otro frente para el gobierno en México y EU

Aunque las cifras van a la baja, el robo al autotransporte preocupa en México y Estados Unidos. Leonardo Gómez Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que tiene afiliadas a empresas como Alpura, Bachoco, Cemex, Coca-Cola Femsa o Bimbo, entre otras, alertó que este delito se comete cada vez con más violencia.

“Si bien las cifras oficiales revelan que el robo a transportistas va a la baja, lo que preocupa es que cada vez es más violento…Finalmente todo aquello que tenga un sobrecosto a la operación de la logística terminamos pagándolo todos como consumidores. Pero más grave aún es la violencia con la cual se están teniendo los robos, la violencia hacia los conductores es preocupante”, indicó.

La queja de EU

El Consejo Nacional de Comercio (NFTC por sus siglas en inglés), que agrupa a grandes empresas como Coca Cola, Hewlett Packard, IBM y Ford, alertó que el robo al transporte de carga requiere atención especializada.

Señaló que el aumento del robo de carga es una preocupación crítica en que afecta a todos los miembros de la NFTC que comercian en la región y aunque reconoció las labores para priorizar la seguridad en México insistió que se requiere atención.

"La seguridad de la carga requiere especial atención, ya que los riesgos se extienden mucho más allá de la frontera, lo que se traduce en costos significativos, riesgos de seguridad para los transportistas, interrupciones en la cadena de suministro y riesgos de inversión para México”, alertó.