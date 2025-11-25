El Bloque Negro: el fantasma que solo aparece cuando conviene

La ausencia selectiva: ¿Por qué no todos los contingentes son iguales?

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple y contundente: ¿por qué el llamado Bloque Negro solo aparece en manifestaciones de oposición al gobierno? Estos grupos nunca se presentan en las movilizaciones organizadas por el partido gobernante, donde las marchas transcurren pacíficamente. Esta ausencia selectiva no es accidental; es un patrón documentado que merece escrutinio.

Si realmente fueran grupos anarquistas auténticos, como a veces se presentan, ¿no deberían oponerse por igual a cualquier estructura de poder, sea del partido que sea? Un anarquista genuino no discrimina entre colores partidistas: rechaza toda autoridad institucional. Entonces, ¿quiénes son estos encapuchados que aparecen estratégicamente solo cuando conviene políticamente?

La historia de México está llena de precedentes sobre grupos de choque. Durante décadas, el PRI utilizó porros y grupos paramilitares para infiltrarse en movimientos estudiantiles y sociales, causando disturbios que justificaran la represión policial. La táctica es conocida: infiltrar, provocar y deslegitimar. Lo que vemos hoy tiene ecos incómodos de ese pasado que creíamos superado.

Ideologías difusas: ¿Anarquistas o mercenarios?

El término "Bloque Negro" originalmente se refiere a una táctica de acción directa utilizada por grupos anarquistas desde los años ochenta para expresar su rechazo al capitalismo y las estructuras estatales mediante actos vandálicos. Sin embargo, lo que vemos en México parece ser algo distinto.

Un verdadero Bloque Negro es una táctica, no un movimiento organizado: quienes participan visten de negro y se enmascaran para actuar bajo anonimato colectivo, buscando visibilizar su protesta contra el sistema. Pero cuando analizamos las acciones recientes en México, encontramos contradicciones fundamentales. Estos grupos no muestran coherencia ideológica, no tienen reivindicaciones políticas claras más allá del caos mismo, y curiosamente, solo operan en contextos que benefician a determinados actores políticos.

La diferencia es crucial: los grupos anarquistas auténticos tienen coherencia ideológica y rechazan cualquier forma de poder institucional; los grupos de choque son mercenarios que responden a intereses políticos o económicos específicos. La máxima de estos grupos es "si te agarran, no te conozco", pero su participación puede ser decisiva para deslegitimar un movimiento social o inclinar la opinión pública.