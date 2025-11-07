Diputados reprochan falta de medicamentos; Kershenobich dice que hay abasto de 96%

Diputadas dudan de resultados en salud

Pese a los datos presentados por el secretario de Salud, diputadas de oposición aseguraron que la información no es completamente clara y dudaron de que el problema de desabasto esté resuelto.

“En lo personal, veo una realidad completamente distinta en nuestro país”, sostuvo Ana Isabel González, legisladora del PRI.

Señaló que los esfuerzos contra la escasez de insumos no han sido suficientes y demandó información sobre los mecanismos implementados para mejorar la distribución de medicamentos y sobre la situación actual de la Megafarmacia del Bienestar, el almacén creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como estrategia para resolver los problemas de abasto y entrega de insumos.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, dijo que en los hospitales las personas esperan mucho tiempo por cirugías y que los medicamentos caducan por falta de distribución oportuna. Incluso, propuso prestar los coches de los legisladores de su bancada para distribuir los fármacos.

A decir de María Graciela Gaitán, del Partido Verde, sí hay avances significativos en la mejora del sistema de salud, pero el desabasto de medicamentos es un tema que sigue necesitando mayores esfuerzos para evitarlo por completo.

Con esta visión difiere la diputada del PAN Verónica Pérez, quien acusó que en el IMSS se mantiene una cifra de 7 millones de recetas sin surtir.

“El desabasto sigue siendo la enfermedad crónica del Seguro Social”, sentenció.

En contraste, la diputada de Morena Mónica Fernández afirmó que, si prevalecen los problemas de desabasto, es porque muchas empresas han incumplido con las fechas de entrega de los medicamentos.

Afirmó que hay satisfacción con los resultados de las autoridades de salud, que hay más infraestructura y médicos, y hasta dedicó un “fuerte aplauso” a los funcionarios.

📺 Sigue la transmisión en vivo de la comparecencia de nuestro director general, @AlexSvarch, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.



Conoce cómo trabajamos por una atención médica gratuita, universal y de calidad para todas las personas, en todos los lugares.… https://t.co/p97KGsnnJX — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) November 7, 2025

Reportan avancen en surtimiento de recetas

Zoé Robledo, director general del IMSS, dijo que el 97% de las recetas se surten completamente, con 574,000 al día. En 2025 suman 181 millones de recetas surtidas.

“La meta siempre va a ser llegar al 100, desde luego, pero no podemos dejar de decir las que sí se surten”, mencionó.

En su turno, Alejandro Svarch, director de IMSS Bienestar, aseguró que con el nuevo modelo de distribución llamado Rutas de la Salud se han entregado 70 millones de piezas de medicamentos en solo tres meses.

El trabajo incluye un énfasis especial en el reparto oportuno de los fármacos oncológicos, lo que ha permitido alcanzar un abasto nacional de 92% en estos insumos. Svarch calificó este porcentaje como histórico y dijo que garantiza la continuidad de los tratamientos de cáncer en todo el país.

“Estamos plenamente comprometidos con el abasto continuo de medicamentos oncológicos y también sabemos que en ello se juega la confianza del sistema y la esperanza de miles de familias”, remarcó.