Al menos 30 sicarios participaron en homicidio de empresario en Zapopan

El automóvil en el que se trasladaba las víctimas era un vehículo deportivo de alta gama sin blindaje y resguardado por al menos siete escoltas -algunos de ellos militares en retiro-, quienes trataron de repeler la agresión.

Autoridades hallaron cuatro de los vehículos que utilizaron los agresores durante el ataque.

"De estos automóviles, tres portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares'', informó el Gobierno de Jalisco.

"Por las características del ataque, de manera preliminar se presume la participación del crimen organizado; será conforme avancen las indagatorias cuando se determine el móvil del ataque", agregó.

El empresario, su hija y un escolta murieron durante el ataque armado registrado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con autoridades, cerca del mediodía del lunes, personas armadas abrieron fuego contra el vehículo en el que iban el empresario y su hija menor de edad.

La seguridad del empresario respondió a la agresión, pero no pudo contenerla. Cuatro escoltas más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Elementos de la policía municipal y estatal, además del Ejército mexicano, acordonaron la zona e iniciaron con las respectivas investigaciones.

Autoridades usaron helicópteros para iniciar la búsqueda de los responsables, sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido por el crimen.

Zapopa, Jalisco, será una de las sedes para la Copa del Mundo de Futbol del próximo año.