CDMX destina millones de vacunas para combatir influenza y covid en el fin de año

“Secretarios y secretarias, aprovechen a vacunarse, que sean la muestra, queremos menos enfermedades en este fin de año”, dijo la mandataria.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, detalló que para el arranque de esta temporada invernal, el gobierno de la Ciudad de México ya destinó a todos los centros de salud 2.4 millones de vacunas contra la influenza y más de 900,000 contra covid-19 y 400,000 contra neumococo.

Durante estos meses fríos, protégete de enfermedades respiratorias. 🩺



Si tienes 60 años o más, acude a tu unidad de salud y vacúnate contra #influenza, #COVID19 y #neumococo. 🏥



Las vacunas son seguras y gratuitas para toda la población. 💉



Conoce más en ➡… pic.twitter.com/Gslps8FAzj — SALUD México (@SSalud_mx) November 4, 2025

Aclaró que para la población general se aplicará la vacuna Moderna y para adultos mayores el fármaco de Pfizer.

“Se pueden vacunar en todos los centros de salud, la vacuna es segura y gratuita, la idea es que cuando vengan los grandes fríos todos estén protegidos”, dijo en entrevista.

Iniciamos la temporada de vacunación invernal y nuestras y nuestros secretarios han puesto el ejemplo.



Vacunarse salva vidas, por eso les invito a acudir a su centro de salud más cercano y completar su esquema: influenza, COVID y neumococo están disponibles de manera gratuita.… pic.twitter.com/Pqwj4x9V3U — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025

Tras la instrucción de la mandataria capitalina todos los secretarios se reunieron en el Zócalo capitalino y caminaron hacia uno de los módulos de vacunación instalados frente al palacio virreinal.

La primera en hacerlo fue la titular de la dependencia, Nadine Gasman, seguida de la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, y el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

Otros titulares de dependencias fueron la secretaria de Bienestar, Araceli Damián; Daphtnhe Cuevas, de Mujeres, así como Salvador Guerrero, titular del C5.