CDMX destina millones de vacunas para combatir influenza y covid en el fin de año

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los integrantes de su gabinete acudir en conjunto a aplicarse las vacunas contra covid-19 e influenza, para “poner el ejemplo” y fomentar la protección de los capitalinos ante las enfermedades propias de la temporada invernal.
Durante el Martes Ciudadano que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino, Clara Brugada consideró indispensable que personas de la tercera edad o con alguna enfermedad como diabetes e hipertensión acudan en estas fechas que inicia la temporada de frío para fortalecer su sistema inmunológico con las vacunas que ya se tienen disponibles en los centros de salud.