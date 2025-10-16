Pacientes temen que Ley de Amparo sea un obstáculo para acceder a medicamentos

Los cambios en la Ley de Amparo

La enmienda incluye tres modificaciones consideradas preocupantes debido a que obstaculizan que los juicios de amparo garanticen derechos humanos.

Antes de 2011, solo podía interponer un amparo quien demostrara una afectación directa y personal. Es decir, que tenía “interés jurídico”.

Posteriormente, los cambios en el juicio de amparo permitieron que también se accediera a la protección de la justicia ante afectaciones indirectas o cuando se ve mermado un derecho. Esto es lo que se conoce como “interés legítimo”.

Esa figura abrió la puerta a la defensa de derechos humanos mediante amparos, como ha sido el caso de los miles de pacientes que accedieron a medicamentos.

A través de esta vía, los ciudadanos también se protegieron de proyectos que amenazaban su derecho a un ambiente sano; de acciones que no respetaban los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y se defendió el derecho a la información y la libre expresión.

Sin embargo, la reforma legislativa plantea volver a la visión restrictiva, señalaron cinco organizaciones civiles en un análisis.

“Al definir de manera restrictiva el interés legítimo, se limita el acceso al juicio de amparo, especialmente para colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad. También debilita la protección de derechos colectivos”, explican las organizaciones Centro Prodh, Fundar, Gire, Cemda y Artículo 19.

Existe otro aspecto de la reforma a Ley de Amparo con efectos negativos, que les preocupa aún más: la suspensión como medida cautelar para "evitar que se consuman violaciones a derechos”.

Cuando se reclama la omisión de atención médica en enfermedades raras que generan gastos catastróficos, los juzgadores deben garantizar la aplicación de los Protocolos Técnicos.



Con ello se asegura que pacientes reciban los tratamientos y medicamentos que por ley corresponden🩺 pic.twitter.com/QyuEGHqYR6 — JusticiavsCáncer (@JusticiavsC) October 3, 2025

Las organizaciones explican que este aspecto limita el alcance colectivo de las resoluciones y sus efectos generales. Para otorgarse una suspensión provisional, será requisito que el juez pondere que en su resolución privará el “interés social” y no causará un daño significativo a la colectividad.

En el caso del sector salud, muchos pacientes pudieron acceder a medicamentos tras interponer amparos colectivos y no solo amparos por afectaciones individuales, lo que marcaba un precedente para que las instituciones de salud no repitieran ciertas omisiones.