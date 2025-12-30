El descarrilamiento del Tren Interoceánico pone en la mira las obras estrellas de la 4T

Tras el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento, con información recabada por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

Pero este no es el único incidente registrado en el sistema ferroviario ni tampoco es un hecho aislado en proyectos emblemáticos de la “4T”. De acuerdo con Pulso Ferroviario, el reporte de la operación de los trenes mexicanos de la ARTF, de enero a junio de este año se registraron 7,063 percances en materia de seguridad ferroviaria, incluyendo siniestros, robos y vandalismo.

En total, en el periodo se registraron 592 siniestros, de los cuales 356 fueron de cruces a nivel, 119 durante la prestación del servicio por infraestructura en mal estado o fallas del equipo. 97 derivaron en descarrilamientos, y 117 causaron muertes, lesiones y otras consecuencias ajenas a la operación ferroviaria.

El caso del Interoceánico

Unos días antes del accidente fatal, el 20 de diciembre, un convoy de la Línea FA del Tren Interoceánico que va de Coatzacoalcos en Veracruz a Pakal-Na, Chiapas, colisionó con un vehículo pesado en un cruce ferroviario.

En esa ocasión no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque sí hubo movilización de servicios de emergencia.

Estos hechos ocurrieron en rutas construidas y operadas como parte de una estrategia para modernizar el transporte de carga y pasajeros entre el Golfo de México y el Pacífico, con supervisión de la Secretaría de Marina.

La Línea Z fue echada a andar en 2023 y la línea FA en septiembre de 2024, aunque con tramos pendientes, principalmente en su conexión con la Refinería Olmeca, patios de trasvase (de descarga), entre otros equipamientos.

El Tren Maya

El proyecto más polémico y popular del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, tampoco ha estado exento de accidentes.

El 30 de enero de 2025, alrededor de la estación Limones, en Quintana Roo, un vagón de carga se salió de los redes y quedó volcado junto a las vías. El percance dejó a una persona herida, quien fue trasladada a atención médica.

Otro incidente se registró el 19 de agosto de 2025 en la estación de Izamal, Yucatán, en donde uno de los coches del tren registró otro descarrilamiento sin que se reportaran heridos.

En ese momento, el general Óscar David Lozano Águila reconoció que los cambios de vía se realizaban de manera manual. Tras el accidente autoridades avisaron que se activaron protocolos de seguridad para atender a los pasajeros y revisar el tramo afectado.

Un año antes, en marzo de 2024, otro vagón se salió de las vías, nuevamente sin víctimas.

Durante obras del Tren Maya también se registró un siniestro. El 9 de julio en un tramo cercano a Chetumal, Quintana Roo, una estructura metálica que servía de soporte para la construcción de un puente cedió y provocó que dos trabajadores resultaran lesionados.

Sobre ese hecho, Sergio González Ángel, directo de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, dijo en entrevista con Expansión en agosto de 2025 que ”el riesgo es latente en cualquier ferrocarril para algún incidente”.

El especialista agregó que aunque los protocolos de seguridad y el uso de tecnología en los trenes mexicanos han mejorado y se mantienen a la vanguardia, el punto de atención está en la anticipación. “El uso de mejores sistemas que detecten fallas preventivas antes de un siniestro es fundamental”.

Otras obras de la 4T: Tren Interurbano y Refinería Dos Bocas

Además de los proyectos del sureste y el Istmo, otras obras impulsadas por los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum también registraron incidentes durante su construcción.

El Tren Interurbano México-Toluca es uno de los proyectos con más de un percance.

El 16 de enero de 2026, en la construcción cerca de Metro Observatorio, una dovela de concreto que era transportada por una grúa se desprendió y cayó sobre vehículos estacionados, sin lesionados, aunque sí con daños materiales.

El 15 de febrero de ese mismo año, dos trabajadores que laboraban en una plataforma de 15 metros de altura en Álvaro Obregón cayeron al piso. Uno de ellos murió y otros tres resultaron lesionados.

El 3 de abril, una grúa excavadora volcó mientras realizaba perforaciones en la obra. No hubo heridos, pero se detuvieron las labores momentáneamente. Ese mismo mes, el 17, una lanzadora de dovelas colapsó en el tramo cercano a Presa Tacubaya. No hubo personas lastimadas.

El 31 de julio de 2024, otros trabajadores cayeron de una estructura también en la alcaldía Álvaro Obregón. Los lesionados fueron trasladados al hospital.

En la Refinería Olmeca también han habido incidentes. En junio de 2023 una pipa que transportaba combustible en el interior del complejo sufrió un derrame que provocó un incendio en sus llantas. No hubo lesionados.

Dos meses más tarde, un trabajador murió durante una prueba hidráulica en una unidad de la refinería, en la planta UDA. Después, en julio de 2024, una fuga de gas obligó la evacuación de trabajadores y en mayo de 2025 se atendieron fugas de hidrocarburos en un oleoducto.