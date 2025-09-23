Salud: el abasto total de medicamentos no se logra por empresas incumplidas

También hay empresas de medicamentos oncológicos que no cumplieron con la entrega de medicamentos, entre ellas:

Accord Farma con 55% de incumplimiento.

Zurich Pharma con 18% de incumplimiento.

Laboratorios Pisa con 16% de incumplimiento.

Zeux Lifesciences con 16% de incumplimiento.

Novag Infancia con 16& de incumplimiento.

Amarox Pharma SA de CV 9.3% de incumplimiento.

Clark explicó que a pesar de haber transcurrido cuatro meses desde haber sido adjudicados, esas empresas no han entregado los medicamentos e insumos, por lo que les llamó a cumplir con el compromiso.

“No podemos llegar al 100% si los proveedores, que asumieron compromisos formales con el gobierno de México, no los cumplen, por eso a los que no están escuchando ahora, les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país, con quienes se comprometieron a entregar”, afirmó.

Si no cumplen, serán inhabilitadas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que si concluido septiembre las empresas no han entregado los medicamentos, serán inhabilitadas.

"Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos, si no cumplen se inhabilita las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato", dijo.