El impacto en los pacientes

Los especialistas entregaron el documento en Presidencia desde el 15 de octubre. En días posteriores lo llevaron también a la Secretaría de Salud, a la Cámara de Diputados y a las propias autoridades del hospital. Pero la carta se difundió públicamente hasta este miércoles.

“Le pedimos con gran respeto y convicción que vuelva su mirada hacia este instituto”, escribieron a Sheinbaum y agregaron: “Confiamos que resolverá esta terrible crisis y dará oportunidad de vida a muchas niñas y niños mexicanos”.

En el cuerpo de la carta, los médicos explicaron que el Hospital Infantil se enfrenta a una escasez de recursos. Detallaron que “por trámites administrativos” una proporción del presupuesto público de 2025 destinado al hospital está retenido en la Secretaría de Hacienda.

A falta de esos recursos, los servicios de anestesia fueron disminuidos a la mitad y así no se pueden realizar varias cirugías, sobre todo las de alta complejidad.

”Como consecuencia, cientos de pacientes se están acumulando en una lista de espera de cirugías y cada vez será más difícil atenderlos”, advirtieron.

Tanto las cirugías cardiacas, neuroquirúrgicas, neonatales y para diferentes tipos de cáncer, como los trasplantes, tratamientos médicos y estudios diagnósticos se han visto afectados por esta situación.

No solo es una tragedia médica, sino una herida ética y humana que nos duele a todos los cirujanos”, Fragmento de la carta de cirujanos del Hospital Infantil de México.

Recortes a hospitales

Ésta no es la primera vez que el Hospital Infantil de México enfrenta dificultades similares, reconoce un médico que no comparte su identidad por temor a represalias.

Asegura que las cirugías ya se habían reducido anteriormente por la falta de enfermeras, tras no renovar los contratos del personal que trabajaba sin base. Luego, en agosto, se enfrentaron a problemas para cubrir la alimentación interna. Lo mismo ocurrió en diciembre de 2024, cuando los trabajadores del hospital se manifestaron por la falta de alimentos para pacientes hospitalizados, médicos y administrativos.

“Este año ha sido difícil, si no falta un insumo, falla otra cosa”, dijo.

Y es que en 2025, los 16 hospitales e institutos de salud de alta especialidad enfrentaron recortes presupuestarios. Al Hospital Infantil se le asignaron 161 millones de pesos menos. Es decir, un gasto 11% menor respecto al aprobado en 2024.