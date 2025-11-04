Ricardo Monreal respalda a Claudia Sheinbaum tras muerte de Carlos Manzo: "Es una mujer con congruencia"

En conferencia de prensa, el legislador aseguró que en redes sociales se observaron mensajes de odio, furia, injustificada contra la mandataria Federal, quien atiende los problemas de inseguridad que aquejan al país de una manera acertada.

“Condenamos cualquier tipo de agresión y homicidio que se presente en el país. Estoy seguro de que habrá responsables, tanto materiales como intelectuales, y no va a haber impunidad. Estoy convencido de que no la habrá en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum”, declaró.

Monreal Ávila agregó que la presidenta “tiene razón” en su postura contra el crimen organizado y aseguró que la mayoría del Congreso respalda sus decisiones.

“Observé una movilización en las redes sin precedente al menos en lo que lleva de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Mucha actitud de odio, cargada de comentarios que provocan odio que están llenos de ira, seguramente muchos de ellos provocados por la circunstancia, pero de manera inusitada, yo creo que es la primera vez que en la vía digital se observa este odio de manera inusitada, odio, furia, ira, que a mi me parece injustificada contra la presidenta quien ha actuado con sensibilidad”, expresó.

Ante el cuestionamiento sobre si la presidenta "tiene piel sensible" ante un hecho de esta naturaleza, el legislador aseguró que no.

"La indignación que siente por hechos como este hacen que reacciones. Yo no la considero una mujer sensible, delgada, la considero una mujer de Estado, muy firme, una mujer con capacidad, con congruencia. Yo respaldo a la presidencia en todas sus expresiones", expresó Monreal.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/bZV4ksrqQZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 3, 2025

La mandataria federal aseguró que la oposición no propone nada, ni ofreció. condolencias a la familia de Carlos Manzo y solo se dedicó a atacar al gobierno a su cargo; y que no por ello, cambiará la estrategia y se regresaría a la "guerra contra el narco", tal y como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, misma que arrancó, precisamente desde Michoacán.

"Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron seis años de (Felipe) Calderón, seis años de (Enrique) Peña y apenas cambió la estrategia y, siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización", expresó Sheinbaum durante la mañanera del 3 de noviembre.