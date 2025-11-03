Claudia Sheinbaum habla tras asesinato de Carlos Manzo: no retomará la "guerra contra el narco"

En su conferencia matutina, la mandataria rechazó que su gobierno recurra a estrategias como la llamada "guerra contra el narcotráfico" para pacificar Michoacán, pues es ese episodio el que llevó al estado a una crisis de violencia.

"Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron seis años de (Felipe) Calderón, seis años de (Enrique) Peña y apenas cambió la estrategia y, siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización", indicó.

La presidenta explicó que con el expresidente Enrique Peña Nieto se optó por enviar a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, pero no funcionó.

“Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina y no funcionó”, recordó.

Criticó que la derecha proponga que se regrese a estrategias utilizadas en el pasado que no funcionaron.

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra con el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? La intervención no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas", indicó.

Luego de la propuesta de Christopher Landau, secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien dijo que su país está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado, la presidenta aclaró que no se acepta la intervención, aunque sí la cooperación.

"La intervención no. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar (García Harfuch) ayer, aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no. La única manera de construir paz y seguridad es la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia en donde haya cero impunidad", indicó.