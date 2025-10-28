Corte avala que escuelas soliciten suspensión de normas sobre venta de alimentos

El máximo tribunal del país resolvió así que los centros educativos —desde nivel básico hasta superior— pueden solicitar la suspensión provisional de los lineamientos que regulan la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, siempre que puedan demostrar que estas normas les causan una afectación directa.

La ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa determinó que los lineamientos no solo aplican a quienes comercializan alimentos, sino también a todas las instituciones educativas del sistema nacional, ya que estas tienen obligaciones y sanciones frente al incumplimiento de dichas normas.

“Las escuelas de educación media y superior tienen interés suspenscional para solicitar en contra de los lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas, así como el fomento de estilos de vida saludable”, indicó la ministra Esquivel.

Durante la sesión, se discutió si las asociaciones civiles educativas sin actividades de comercialización de alimentos podían tener interés.

La ministra Lenia Batres aclaró: “Las asociaciones educativas que solicitan la suspensión provisional no tendrían afectación respecto de su objeto ni en su ámbito de derechos, en tanto que sus finalidades sociales no están relacionadas con la venta ni la preparación de alimentos”.