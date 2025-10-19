Publicidad

México

De accidente a feminicidio: muere Stephany Carmona en cuartel de la GN

La joven de 20 años falleció dentro del batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero; familiares y amigos pidieron justicia ante el presunto feminicidio.
dom 19 octubre 2025 02:34 PM
stephany carmona guardia nacional.jpg
Stephany Carmona murió a causa de disparos dentro de instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero. Familiares y amigos exigen esclarecer el fallecimiento de la joven. (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com (izq.) y Especial (der.))

Stephany Carmona Rojas, de 20 años, murió dentro de las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero.

La primera versión proporcionada a la familia señalaba que se trató de un accidente durante una práctica de tiro; sin embargo, en el funeral de la joven, realizado en Ajalpan, Puebla, sus seres queridos exigieron justicia ante lo que consideran un presunto feminicidio.

De acuerdo con familiares, personal de la Guardia Nacional les informó el martes 14 de octubre que Stephany había sufrido un accidente durante una práctica de tiro dentro de la base de Acapulco. Falleció con dos disparos en la cabeza.

No obstante, la familia también recibió una versión no oficial según la cual el supuesto accidente habría sido un ataque cometido por el segundo sargento Yair Manuel “N”, quien se dio a la fuga el mismo día del incidente.

Amigos de la joven afirmaron que ella había denunciado acoso dentro de la Guardia Nacional, según consta en mensajes personales compartidos en redes sociales.

“Es que así son de perros (…) yo hice un parte y ni así”, escribió Stephany en respuesta a otra joven que le pidió consejo sobre cómo actuar ante una situación de acoso dentro de la institución.

Stephany se incorporó a la Guardia Nacional en abril de este año y, seis meses después, su familia y amigos cargaron su ataúd rumbo al panteón municipal de Ajalpan, Puebla, donde fue sepultada este viernes 17 de octubre.

“Justicia para Stephany” era la leyenda de la lona que encabezó la procesión fúnebre, en la que familiares y pobladores exigieron al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el esclarecimiento del presunto feminicidio.

Armenta informó que la investigación de la muerte de la joven está a cargo de las Fiscalías de Guerrero y Puebla.

“En cuanto tengamos información la daremos a conocer, pero sí es materia de las fiscalías y se tiene que evitar hacer comentarios o especulaciones que pudieran alterar el orden jurídico de la investigación”, señaló el mandatario al ser cuestionado por medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Ajalpan, municipio de origen de la joven, también exigió justicia y una investigación a fondo.

“Solicitamos a las instancias correspondientes llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley, para que él o los responsables de este acto no queden impunes”, expresó el gobierno municipal en un comunicado.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no se ha pronunciado sobre el caso de Stephany, ni tampoco la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la sesión de este 17 de octubre en la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Moreira pidió un minuto de silencio en memoria de Stephany Carmona.“Ella fue elemento de la Guardia Nacional en Acapulco y fue encontrada muerta en el cuartel donde laboraba”, dijo el coordinador de los diputados del PRI.

