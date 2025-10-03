Inegi plantea "tiros de precisión" para mejorar combate a pobreza extrema

La funcionaria consideró que la política de bienestar también necesita dar "tiros de precisión" para mejorar el combate a ese tipo de pobreza.

“Se necesita poner el foco en estas brechas, en estos patrones geográficos, etarios y de grupos poblacionales para que la política de desarrollo social pueda dar esos tiros de precisión de llegar efectivamente al objetivo de no dejar a nadie atrás”, expuso la experta.

En el encuentro, que sirvió para analizar los datos del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, Maldonado presentó los detalles de la medición de la pobreza multidimensional 2024.

Insistió en que la pobreza es, ante todo, una violación de derechos y es con esa perspectiva que se realizan las mediciones.

Las cifras presentadas son resultado de una serie de mediciones realizadas durante nueve años (de 2016 a 2024) por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ya extinto, y ahora por el Inegi:

-Hay 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional (una o más carencias).

-31.5 millones están en pobreza moderada y siete millones en pobreza extrema.

-Sin "transfrencias" habría 32.8 millones de personas en situación de pobreza.

-Los estados con el mayor porcentaje de población en pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En el encuentro, Maldonado enfatizó ante los diputados que el combate a la pobreza “es una historia de claroscuros”, pues si bien hay avances, también retrocesos.

Expuso que los programas sociales han tenido impacto en las personas y el acceso a derechos sociales, pero se requieren otras acciones para incidir sobre todo en las personas en pobreza extrema.

"Los programas sí contribuyen a la reducción de la pobreza multidimensional, pero el peso de la reducción de la pobreza multidimensional en esta ocasión no viene de los programas sociales, viene de la recuperación del ingreso de los hogares", precisó.

"De manera conjunta se complementa en impulsar esta mejora en los indicadores, pero esta es una tendencia que no cambia, o sea, la pobreza se hubiera reducido en ausencia de programas sociales".