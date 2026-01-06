Claudia Sheinbaum no seguirá el mismo plan de AMLO contra el desabasto de medicamentos: lo que hará distinto

En agosto de 2025 arrancó el programa Rutas de la Salud. Se trata de una estrategia de distribución de medicamentos operada por el gobierno. A bordo de camionetas y a cargo de IMSS Bienestar, principalmente, cada mes se entrega un kit con los insumos más demandados en los hospitales públicos de los 23 estados adheridos a esta institución.
Con esta estrategia, el gobierno busca no depender completamente de los distribuidores privados, a los que ha reportado de incumplir con las fechas de entrega. También apuesta a llevar medicinas hasta las comunidades más alejadas.
En los primeros cuatro meses de operación, las Rutas de la Salud entregaron 115 millones de piezas de medicamentos. La Megafarmacia, en cambio, surtió 1,155 pedidos de medicamentos en los primeros seis meses de operación, según datos del Sexto Informe de Gobierno de López Obrador.
Ahora, la presidenta Sheinbaum planea utilizar la Megafarmacia como un almacén compartido con el IMSS, donde el Seguro Social pueda mantener sus insumos.
Receta Completa y Farmacias del Bienestar
Otra función de la Megafarmacia era operar un centro de atención telefónica. Los pacientes llamaban para interponer quejas por el desabasto de medicamentos y, en teoría, la Megafarmacia debía resolver la escasez enviando insumos al hospital de la persona.
Sin embargo, el IMSS lanzó su propia plataforma para recibir estas quejas, llamada Receta Completa. Tanto pacientes del Seguro Social como de IMSS Bienestar y del ISSSTE pueden denunciar la escasez de insumos en ese sitio web para obtener una respuesta.
Además, el gobierno federal inició en diciembre el programa Farmacias del Bienestar. Serán módulos en clínicas y Tiendas del Bienestar donde las personas adultas mayores podrán recibir los medicamentos, sobre todo los recetados para el control de la diabetes y la hipertensión.
Con todas estas medidas, la Megafarmacia del Bienestar y Birmex, las principales apuestas del expresidente contra el desabasto de medicamentos, pasan a segundo término.