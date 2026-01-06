Claudia Sheinbaum no seguirá el mismo plan de AMLO contra el desabasto de medicamentos: lo que hará distinto

Con estas acciones busca resolver los problemas de abasto de medicamentos, tras las estrategias de sus antecesores que fueron modificadas o abandonadas en cuanto acabó el sexenio.

En 2015, por ejemplo, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto implementó los vales de medicina. Si un paciente no encontraba algún insumo en su clínica, recibía un bono o tarjeta para cambiarla en farmacias o centros de canje por el medicamento. Pero la medida nunca funcionó.

Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó, una de sus principales estrategias contra el desabasto fue la apertura de la Megafarmacia del Bienestar en 2023. Desde este almacén en Huehuetoca, Estado de México, se distribuirían los insumos que hicieran falta a cualquier hospital en 48 horas. Los resultados se quedaron muy lejos de esa expectativa.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum también aplica sus propias acciones. Aunque busca incluir algunas de las estrategias de López Obrador, sus principales medidas contra el desabasto se alejan de los proyectos que impulsó su antecesor.

Las compras de medicamentos

En la administración pasada, el proceso de adquisición de insumos para la salud sufrió profundas modificaciones y registró severos fracasos.

Primero se hizo cargo de las compras la Secretaría de Hacienda, después el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En la recta final de su sexenio, López Obrador publicó un decreto para entregar a Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) el control de las compras públicas de medicamentos.

Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud. pic.twitter.com/efP20azaPy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 14, 2025

El gobierno de Sheinbaum respetó este cambio y la paraestatal organizó la compra consolidada 2025-2026. Pero tuvo tantos fallos en el procedimiento que 175 contratos se firmaron con proveedores que ofrecían los precios más elevados, lo que implicaba un sobrecosto conjunto de 13,000 millones de pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno canceló la licitación y los contratos se repusieron. También abrió una investigación y sancionó a algunos proveedores. Seis funcionarios de Birmex fueron separados del cargo, incluido su director.