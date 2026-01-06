Publicidad

Las estrategias de Sheinbaum para frenar desabasto de medicamentos se distancian de las de AMLO

En 2025 se repitieron los problemas de desabasto de medicamentos y el gobierno actual, como ocurrió en otros sexenios, lanzó sus propias medidas para resolver este problema.
mar 06 enero 2026 11:59 PM
Claudia Sheinbaum no seguirá el mismo plan de AMLO contra el desabasto de medicamentos: lo que hará distinto
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó de sorpresa el Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua, para verificar el abasto de medicamentos. (Foto: @Claudiashein)

Hace tres sexenios que la escasez de insumos para la salud es un tema frecuente en los hospitales públicos. La mala planeación en las compras y distribución de medicamentos, los incumplimientos de algunos proveedores o las complicaciones en la producción de fármacos han contribuido al desabasto.

En un intento por resolver este problema, las últimas tres administraciones lanzaron diversas estrategias. Actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el plan de distribución Rutas del Bienestar con el que busca cumplir con la demanda de medicamentos a donde se necesita, mientras que devolvió la rectoría de la compra de insumos a la Secretaría de Salud.

Con estas acciones busca resolver los problemas de abasto de medicamentos, tras las estrategias de sus antecesores que fueron modificadas o abandonadas en cuanto acabó el sexenio.

En 2015, por ejemplo, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto implementó los vales de medicina. Si un paciente no encontraba algún insumo en su clínica, recibía un bono o tarjeta para cambiarla en farmacias o centros de canje por el medicamento. Pero la medida nunca funcionó.

Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó, una de sus principales estrategias contra el desabasto fue la apertura de la Megafarmacia del Bienestar en 2023. Desde este almacén en Huehuetoca, Estado de México, se distribuirían los insumos que hicieran falta a cualquier hospital en 48 horas. Los resultados se quedaron muy lejos de esa expectativa.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum también aplica sus propias acciones. Aunque busca incluir algunas de las estrategias de López Obrador, sus principales medidas contra el desabasto se alejan de los proyectos que impulsó su antecesor.

Las compras de medicamentos

En la administración pasada, el proceso de adquisición de insumos para la salud sufrió profundas modificaciones y registró severos fracasos.

Primero se hizo cargo de las compras la Secretaría de Hacienda, después el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En la recta final de su sexenio, López Obrador publicó un decreto para entregar a Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) el control de las compras públicas de medicamentos.

El gobierno de Sheinbaum respetó este cambio y la paraestatal organizó la compra consolidada 2025-2026. Pero tuvo tantos fallos en el procedimiento que 175 contratos se firmaron con proveedores que ofrecían los precios más elevados, lo que implicaba un sobrecosto conjunto de 13,000 millones de pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno canceló la licitación y los contratos se repusieron. También abrió una investigación y sancionó a algunos proveedores. Seis funcionarios de Birmex fueron separados del cargo, incluido su director.

Las autoridades de salud del gobierno de Sheinbaum han hecho esfuerzos para mejorar las compras consolidadas. Lanzaron una plataforma de monitoreo de medicamentos, donde se transparentan las adquisiciones y el estatus de entrega de los insumos.

Pero el cambio más relevante llegó en diciembre de 2025. El congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud que envió la presidenta. La enmienda regresa la rectoría de las compras de medicamentos a la Secretaría de Salud, dependencia que ahora se encargará de la planificación y ejecución de las licitaciones.

abasto de medicamentos
La Secretaría de Salud ha reportado una mejora en el abasto de medicamentos, que alcanzó el 99% en (Foto: Presidencia de México)

De la Megafarmacia a las Rutas de la Salud

Este almacén inaugurado por López Obrador opera todavía, pero ya no cumple la función para la que se diseñó.

El expresidente quería que ahí se guardaran varios medicamentos y que desde ahí se distribuyeran a los estados con carencias. Ante las complicaciones técnicas de ese plan, Sheinbaum optó por otro.

En agosto de 2025 arrancó el programa Rutas de la Salud. Se trata de una estrategia de distribución de medicamentos operada por el gobierno. A bordo de camionetas y a cargo de IMSS Bienestar, principalmente, cada mes se entrega un kit con los insumos más demandados en los hospitales públicos de los 23 estados adheridos a esta institución.

Con esta estrategia, el gobierno busca no depender completamente de los distribuidores privados, a los que ha reportado de incumplir con las fechas de entrega. También apuesta a llevar medicinas hasta las comunidades más alejadas.

En los primeros cuatro meses de operación, las Rutas de la Salud entregaron 115 millones de piezas de medicamentos. La Megafarmacia, en cambio, surtió 1,155 pedidos de medicamentos en los primeros seis meses de operación, según datos del Sexto Informe de Gobierno de López Obrador.

Ahora, la presidenta Sheinbaum planea utilizar la Megafarmacia como un almacén compartido con el IMSS, donde el Seguro Social pueda mantener sus insumos.

Receta Completa y Farmacias del Bienestar

Otra función de la Megafarmacia era operar un centro de atención telefónica. Los pacientes llamaban para interponer quejas por el desabasto de medicamentos y, en teoría, la Megafarmacia debía resolver la escasez enviando insumos al hospital de la persona.

Sin embargo, el IMSS lanzó su propia plataforma para recibir estas quejas, llamada Receta Completa. Tanto pacientes del Seguro Social como de IMSS Bienestar y del ISSSTE pueden denunciar la escasez de insumos en ese sitio web para obtener una respuesta.

Además, el gobierno federal inició en diciembre el programa Farmacias del Bienestar. Serán módulos en clínicas y Tiendas del Bienestar donde las personas adultas mayores podrán recibir los medicamentos, sobre todo los recetados para el control de la diabetes y la hipertensión.

Con todas estas medidas, la Megafarmacia del Bienestar y Birmex, las principales apuestas del expresidente contra el desabasto de medicamentos, pasan a segundo término.

Medicamentos

