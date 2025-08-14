La reducción de la pobreza es muestra de que la '4T' sí funciona, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados sobre pobreza en México presentados este 13 de agosto y que muestran que se redujo en más de 13 millones de personas de 2018 a 2024.

De acuerdo con la mandataria federal, los resultados son “una hazaña de la Cuarta Transformación, (pues) demuestran que el modelo funciona”.

El estudio, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojó que los mexicanos que están en pobreza pasaron de 41.9% en 2018 a 29.6%, sin embargo, la presidenta recalcó que aún falta camino por recorrer.

"¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando”, mencionó.