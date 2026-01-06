Ante la OEA, Encinas urge detener “actos de agresión” contra Venezuela

“La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones”, afirmó ante el pleno del Consejo.

Desde la perspectiva de México, subrayó Encinas, los hechos registrados en Venezuela vulneran el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Carta de la OEA, además de los principios y propósitos esenciales contenidos en los tratados internacionales que rigen a ambas organizaciones y que son vinculantes para todos los Estados miembros.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA de este martes, el representante de México ante el organismo, reiteró la postura “firme, clara e histórica” del país en favor del principio de no intervención.

Encinas puntualizó que dichos actos no pueden justificarse bajo el principio de legítima defensa, ya que el derecho internacional establece normas estrictas de conducta entre los Estados, basadas en el respeto a la personalidad jurídica, la soberanía, la independencia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, regidas por la buena fe.

En ese contexto, México reiteró su llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como a cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, privilegiando en todo momento las vías pacíficas para la solución de controversias.