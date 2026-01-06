Publicidad

México

Ante la OEA, Encinas urge detener “actos de agresión” contra Venezuela

Ante el Consejo Permanente de la OEA, el representante de México, Alejandro Encinas, llamó a respetar el derecho internacional y a privilegiar las vías pacíficas para resolver la crisis venezolana.
mar 06 enero 2026 03:26 PM
encinas oea
Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA, fijó su postura sobre la intervención en Venezuela. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, a cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, y a privilegiar en todo momento las vías pacíficas para la solución de controversias.

Encinas sostuvo que la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado constituye “el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate”.

“La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones”, afirmó ante el pleno del Consejo.

Desde la perspectiva de México, subrayó Encinas, los hechos registrados en Venezuela vulneran el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Carta de la OEA, además de los principios y propósitos esenciales contenidos en los tratados internacionales que rigen a ambas organizaciones y que son vinculantes para todos los Estados miembros.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA de este martes, el representante de México ante el organismo, reiteró la postura “firme, clara e histórica” del país en favor del principio de no intervención.

Encinas puntualizó que dichos actos no pueden justificarse bajo el principio de legítima defensa, ya que el derecho internacional establece normas estrictas de conducta entre los Estados, basadas en el respeto a la personalidad jurídica, la soberanía, la independencia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, regidas por la buena fe.

En ese contexto, México reiteró su llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como a cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, privilegiando en todo momento las vías pacíficas para la solución de controversias.

Encinas advirtió que la historia ha demostrado que los cambios de régimen impulsados por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo contravienen el derecho internacional, sino que han profundizado conflictos y debilitado el tejido social de las naciones.

“La historia de América Latina es contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, dijo.

Encinas recordó que América Latina y el Caribe han sido reconocidos como zona de paz, de acuerdo con la resolución AG/RES. 2862, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2014, la cual establece el compromiso regional de resolver las controversias por medios políticos y jurídicos, con apego a las cartas de la ONU y de la OEA.

En ese marco, México expresó su profunda preocupación por las declaraciones recientes que apuntan a un posible escalamiento o expansión de acciones militares hacia otros países de la región, al considerar que ello amenaza directamente la paz y la estabilidad de las Américas.

“Por el contrario, nuestra región puede y debe avanzar hacia una nueva visión basada en la cooperación, el diálogo entre iguales, el entendimiento y el respeto mutuo”, señaló.

Finalmente, México reafirmó que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos.

“Solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible”, sostuvo Encinas, al reiterar la disposición del gobierno mexicano para apoyar esfuerzos de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y a evitar una confrontación de mayores consecuencias.

El representante mexicano concluyó que la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, y reafirmó que México seguirá defendiendo el principio de que el continente americano pertenece a los pueblos que lo conforman, como eje central de su política exterior.

