Diputada de BC es retenida en garita tras intentar cruzar a EU con efectivo

La legisladora fue detenida tras intentar cruzar con una suma superior al límite permitido para el ingreso a Estados Unidos sin declaración (10,000 dólares). Durante una inspección rutinaria, agentes de la CBP localizaron el efectivo, el cual estaba dividido en dos compartimentos distintos de su vehículo.

La diputada, quien preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso de Baja California, fue retenida en las oficinas de la CBP durante aproximadamente cinco horas, cuando finalmente pudo continuar su camino.

Ang Hernández aseguró que su visa de turista no fue revocada, ya que los agentes no le quitaron su documentación. La legisladora explicó que el dinero es de origen personal y proviene de ahorros conjuntos con su esposo César Castro, así como de la venta de un automóvil.

“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad", indicó Ang Hernández.

Además, la diputada reconoció que no resguardó adecuadamente el dinero antes de intentar cruzar la frontera. “Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”, explicó.

Ang Hernández enfatizó que cumple con el proceso administrativo para recuperar los fondos y cerrar el trámite con puntualidad. Por el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial sobre la cantidad exacta de dinero involucrada ni sobre el estatus de la diputada, aunque la situación sigue bajo revisión.