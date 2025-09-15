De Paraguay a México: extradición de Hernán Bermúdez tomará hasta dos meses

El proceso de extradición tomará meses
México y Paraguay tienen vigente un convenio de extradición, por lo que Hernán Bermúdez deberá ser trasladado a su país de origen.
En el gobierno de Felipe Calderón, entre México y Paraguay se firmó el tratado que tiene el propósito de “asegurar una mayor eficacia de la justicia penal en sus respectivos países”.
“Las partes se obligan recíprocamente a entregar, según las disposiciones del presente Tratado y, supletoriamente, las de su legislación interna, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de la otra Parte para que respondan como imputados o acusados en un proceso penal en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”, se establece en el Artículo 1.
En primera instancia, Bermúdez rechazó su extradición voluntaria para enfrentar su proceso legal en México, lo que demorará su envío a México.
Para realizar la extradición rápida, se requiere de la autorización del reclamado.
“La parte requerida podrá conceder la extradición sin cumplir con las formalidades que establece este Tratado, si la persona reclamada manifestare por escrito ante autoridad judicial competente su expresa conformidad, después de haber sido informada de sus derechos a un procedimiento de extradición y de la protección que éste le brinda”, dice el tratado.
Un proceso de extradición acordado entre ambos países tomaría hasta 60 días o más. Para ello, México deberá realizar el proceso correspondiente que consiste:
1. Presentar la solicitud.
2. Original o copia autenticada de la orden de detención, aprehensión o resolución equivalente que implique privación de libertad y que emane de autoridad competente.
3. Información con una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, en la que se indique el lugar y la fecha en que ocurrieron, datos sobre la persona de quien se solicita la extradición, una carta en el que el requiriente se compromete a no imponer la pena de muerte o la prisión vitalicia.
Mientras el Gobierno de México presenta su solicitud, Bermúdez se mantendrá en prisión preventiva en Paraguay.