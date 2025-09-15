De Paraguay a México: extradición de Hernán Bermúdez tomará hasta dos meses

El líder de la organización criminal “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, fue detenido en un domicilio particular en Asunción.

“Por instrucciones de la presidenta, la dra. Claudia Sheinbaum, y siguiendo el principio de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad, se llevó a cabo una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, la colaboración para la detención de Bermúdez.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán "N", vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

Desde julio pasado, Hernán Bermúdez era buscado en 196 países asociados a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el Gobierno de México esperaba desde entonces que su detención fuera en breve.

El Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que un cercano a Hernán Bermúdez entregó información valiosa.

“Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos ha permitido ya, primero, establecer la Ficha Roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona”, dijo el pasado 9 de septiembre.

Ese informante es Ulises Pinto Madera, conocido como “El Pinto” o “El Mamado”, detenido en julio, quien se acogió al criterio de oportunidad y ofreció información clave para la detención de Bermúdez.