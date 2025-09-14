Hernán Bermúdez permanecerá en prisión preventiva en Paraguay

Durante la audiencia el juez le informó al imputado la posibilidad de optar por un trámite simple de extradición, pero la defensa de Bermúdez Requena lo rechazo, por lo que comenzó el proceso de entrega a las autoridades mexicanas ordinario, que es más extenso al abreviado, el cual durará máximo 60 días, ya que debe presentarse una serie de documentos.

En una operación conjunta entre autoridades paraguayas y mexicanas, el exsecretario fue capturado el pasado viernes 12 de septiembre en una residencia del barrio de Surubi’i, un fraccionamiento cercano a Asunción, Paraguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró la detención del exsecretario de Seguridad en Tabasco; asimismo, destacó la colaboración de autoridades mexicanas y el compromiso de la mandataria mexicana Claudia Shienbaum para detener a Bermúdez Requena.

“Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alías “El Abuelo”, uno de los capos más buscado en México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, escribió desde redes sociales.

Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el… pic.twitter.com/O7aON498Bc — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció por su parte en redes sociales al gobierno de Paraguay por su colaboración en el arresto de Hernán Bermúdez Requena, quien está vinculado con la delincuencia organizada.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. https://t.co/DR6bmSrcvs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. A él se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado y de la que presuntamente fuera su célula criminal ''La Barredora'.

Además, se le atribuye el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.