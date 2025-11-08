Vinculan a proceso a hombre por el acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum

Por la noche, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México informó que el hombre ya había sido detenido por haber sido captado en flagrancia.

Un día después, el miércoles 5 de noviembre, Sheinbaum informó que había interpuesto la denuncia formal contra Uriel, quien fue trasladado al Reclusorio Norte y es señalado de acosar, al menos, a otras dos mujeres.

Este viernes, incluso, fue vinculado a proceso por el abuso sexual cometido contra una de esas mujer, quien también fue acosada en las calles del Centro Histórico. En ese momento se esperaba que la carpeta de investigación abierta por la denuncia de la presidenta terminara de integrarse.

La audiencia contra el hombre por el ataque a Sheinbaum se realizó este sábado. Así que en menos de 24 horas fue vinculado a proceso por segunda ocasión.

El juez de control determinó que Uriel permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Norte como medida cautelar. También asignó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Tras el acoso sufrido, Sheinbaum lanzó un Plan Integral contra el Abuso Sexual. La iniciativa busca homologar este delito a nivel nacional, promover las denuncias y concientizar, a través de una campaña, sobre la violencia hacia las mujeres.