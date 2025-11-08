Publicidad

México

Vinculan a proceso a hombre por el acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum

Además de la denuncia de la mandataria, el hombre ya había sido vinculado a proceso por el acoso sexual a otra mujer y permanecerá en prisión preventiva.
sáb 08 noviembre 2025 04:55 PM
Uriel "N", acusado de abuso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum
Uriel "N" también fue acusado de acoso sexual por otra mujer. (Foto: Especial)

Este sábado fue vinculado a proceso Uriel "N" por la denuncia que la presidenta Claudia Sheinbaum interpuso en su contra por el delito de abuso sexual.

El hombre se acercó a la mandataria el pasado martes mientras ella caminaba por el Centro Histórico hacia un evento público de la Secretaría de Educación y se tomaba fotos con algunas mujeres. Uriel aprovechó el momento, intentó besarla en el cuello y tocó su pecho.

Por la noche, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México informó que el hombre ya había sido detenido por haber sido captado en flagrancia.

Un día después, el miércoles 5 de noviembre, Sheinbaum informó que había interpuesto la denuncia formal contra Uriel, quien fue trasladado al Reclusorio Norte y es señalado de acosar, al menos, a otras dos mujeres.

Este viernes, incluso, fue vinculado a proceso por el abuso sexual cometido contra una de esas mujer, quien también fue acosada en las calles del Centro Histórico. En ese momento se esperaba que la carpeta de investigación abierta por la denuncia de la presidenta terminara de integrarse.

La audiencia contra el hombre por el ataque a Sheinbaum se realizó este sábado. Así que en menos de 24 horas fue vinculado a proceso por segunda ocasión.

El juez de control determinó que Uriel permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Norte como medida cautelar. También asignó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Tras el acoso sufrido, Sheinbaum lanzó un Plan Integral contra el Abuso Sexual. La iniciativa busca homologar este delito a nivel nacional, promover las denuncias y concientizar, a través de una campaña, sobre la violencia hacia las mujeres.

