Sinaloa cumple un año de 'guerra': se pierden 36,000 mdp y homicidios se duplican

Cártel dividido y 'mermado'

Las autoridades sostienen que los 12 meses de confrontación, sumados a los operativos federales, ya debilitaron tanto a “Los Chapitos” como “Los Mayitos”, pues ambos registran numerosas bajas y detenciones.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó en entrevista que hay un desgaste en las facciones.

“Tienen muchos efectivos estas dos facciones, tienen mucho dinero y armamento, lo cual les permite resistir un conflicto prolongado y que si bien han sufrido desgastes, bajas, arrestos, lo cierto es que no están debilitados a tal punto de que se observe una solución rápida a este conflicto, se vislumbra todavía conflicto para rato”, aseguró.

Desde antes de que concluyera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la federación reforzó la seguridad en Sinaloa con el envío de fuerzas federales. Con la llegada de Claudia Sheinbaum se instruyó al gabinete de seguridad a trasladarse cada dos semanas para coordinar las acciones anticrimen.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró -hace algunas semanas- que tras varios meses del reforzamiento de seguridad el Cártel de Sinaloa está mermado.

“No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa. Entonces, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”, dijo el pasado 27 de agosto en la conferencia matutina.

El otrora cártel más poderoso de México perdió sus liderazgos históricos (Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada) y varios jefes operativos como Juan Carlos Félix Gastélum, "El Chavo Félix", y José Ángel Canobbio Inzunza, alias "El Güerito".

Para los especialistas, sin embargo, la organización está lejos de desaparecer.

“El Cártel de Sinaloa ha perdido fuerza, ha perdido territorios y ha perdido participación en el negocio, pero sigue siendo muy grande. Están muy lejos de desaparecer, todavía pueden aguantar mucho más”. Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ante la guerra interna que vive el Cártel de Sinaloa y los golpes de las fuerzas federales, la facción de “Los Chapitos” aparentemente recurrió a acuerdos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Alguna fracción de Los Chapitos ha empezado a negociar con otro cártel, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los grupos delincuenciales han evolucionado a lo largo de los años, uniendo fuerzas, fragmentándose, de tal forma que la dinámica de los grupos delincuenciales es producto de sus propios componentes, no de un franco ataque de las autoridades gubernamentales mexicanas”, explicó Alejandro Martínez, experto en seguridad.