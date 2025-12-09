Publicidad

EU transfiere a México a 14 delincuentes acusados de tráfico de drogas o armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el envío se realizó el pasado viernes en el marco del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.
mar 09 diciembre 2025 04:25 PM
Los delincuentes que fueron transferidos a México concluirán sus sentencias en territorio nacional. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a México a 14 ciudadanos mexicanos que se encontraban en territorio estadounidense cumpliendo condenas por tráfico de drogas o armas de fuego.

El envío de los mexicanos se dio en el marco del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre Estados Unidos y México. Cada uno de los 14 cumplía con una condena en Estados Unidos.

"Los 14 reclusos solicitaron el traslado a su país de origen. Tras la aprobación de ambos gobiernos, fueron transferidos el 5 de diciembre y cumplirán el resto de sus condenas en México en virtud de los términos del tratado", informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La transferencia realizada el viernes 5 de diciembre se efectuó a través del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, el cual es autorizado por el Congreso.

"Los extranjeros elegibles bajo custodia federal y estatal pueden, bajo ciertas condiciones, ser transferidos a su país de nacionalidad para cumplir sus condenas", añade el comunicado.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también realizó ya dos envíos de presuntos delincuentes hacia Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del “Cártel de Juárez”; José Rodolfo Villareal Hernández, “Gato”, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez, 'La Tuta', exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, 'El Cuini', mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', y Juan Carlos Félix Gastélum, 'El Chavo Félix ', quien es yerno de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Respecto a si México prepara la entrega de más presuntos delincuentes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no.

"No, no. Lo que hay es: cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona y, por ejemplo, no tiene orden de aprehensión aquí, normalmente se deporta, eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y si no, ya se hace todo el proceso de extradición. Pero no se tiene contemplado en este momento, del Consejo de Seguridad, algún otro envío masivo. Hasta ahorita, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después", señaló en su mañanera del lunes pasado.

